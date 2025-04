Gregorio Pernía es uno de los actores más queridos de Colombia y Latinoamérica. El intérprete cucuteño ha hecho parte de grandes producciones como “Sin senos no hay paraíso”, “La mujer del presidente”, “La hija del maria’, entre otras. En las últimas horas, anunció la llegada del que será su sexto hijo y tercero junto a su esposa, Erika Farfán.

Pernía tiene 54 años de edad y se destaca por su personalidad descomplicada. De forma frecuente, Pernía comparte momentos de sus dinámicas familiares por medio de sus redes sociales, donde tiene más de 8 millones de seguidores.

Por medio de su cuenta de Instagram, el actor anunció la llegada de un nuevo miembro a su familia. Con una serie de fotografías, junto a su esposa, Erika Farfán, y sus dos hijos menores, anunció que se convertirá en padre por sexta vez.

“No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve, miedo, dudé… Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté. Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado”, escribió Erika Farfán.

En la publicación, la familia anunció que no fue una noticia fácil, pues hace varios años aceptaron que no podrían volver a ser papás, pero están muy ilusionados con la llegada del bebé.

“Al principio fue difícil asimilarlo, ahora solo siento gratitud, amor y una ilusión inmensa por todo lo que viene. Te esperamos con un amor inmenso; queríamos compartir con ustedes que también son nuestra familia”, puntualizan.

El nuevo miembro de la familia Pernía Farfán sería el sexto hijo del actor Gregorio Pernía, pues se convirtió en padre por primera vez cuando tenía 14 años de edad, aunque conoció la existencia de este hijo después de adulto.