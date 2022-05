El juicio por difamación que Johnny Depp le inició a su ex esposa, Amber Heard, mantiene la atención de millones de seguidores de las dos estrellas de Hollywood y sigue sumando condimentos tan contundentes como sorpresivos. Esta semana se presentó el testimonio de la actriz Ellen Barkin, quien fue pareja del protagonista de Piratas del Caribe, al que definió como “controlador” y “celoso”.

“Simplemente es un hombre celoso, de esos que te dicen cosas como ‘¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué hiciste anoche?’”, aseguró la actriz. Y brindó un ejemplo de su experiencia junto a Depp: “Tenía un rasguño en la espalda que una vez lo hizo enojar mucho, porque insistió en que se debía a que tuve relaciones sexuales con una persona que no era él”.

Barkin, de 68 años, no estuvo presente ante el estrado, sino que se dio a conocer el video de su declaración, efectuada en 2019. Allí, entre otras acusaciones, la protagonista de Animal Kingdom aseguró que su colega le arrojó una botella de vino de un extremo a otro de la habitación. “Ocurrió en medio de una discusión con sus amigos. No sé por qué lo hizo, pero claramente iba dirigida a mí y a los que estaban a mi alrededor. Por suerte, no llegó a golpear a nadie”, indicó.

Además, Barkin afirmó que mientras estuvieron juntos, Depp “estuvo borracho la mayor parte del tiempo”. Y aclaró que el actor no solo mantuvo ese estado en su vida cotidiana, sino que también encaró alcoholizado su trabajo en Pánico y Locura en Las Vegas, la película de 1998 en la que coincidieron.

“Él siempre estaba bebiendo y fumando un porro”, afirmó la actriz y aseguró que a menudo estaba “volado” o bajo la influencia de alucinógenos. “Lo vi bajo la influencia de esas sustancias y de la cocaína al menos una docena de veces”, indicó. El actor, a su vez, aseguró que las acusaciones de su ex pareja eran falsas y alegó que la actriz le guarda rencor.

“No tengo un problema de manejo de la ira”, aseguró.

Hermana menor de Heard asegura que el actor también la golpeó a ella

Este nuevo testimonio se suma al que brindó Whitney Henríquez, la hermana menor de Heard, quien afirmó que Depp la golpeó una vez y que cuando la actriz salió en su defensa, el actor comenzó a pegarle también a ella “repetidamente”.

Henríquez aseguró que su hermana fue sistemáticamente controlada y abusada por Depp mientras duró su relación. La joven explicó que en un momento llegó a vivir junto a la pareja y recordó haber consumido drogas junto a Depp en alguna ocasión.

Ante el estrado, Henríquez fue interrogada sobre el confuso incidente ocurrido en marzo de 2015 en el que supuestamente Depp las golpeó a ella y a su hermana en una escalera de su penthouse. Según Henríquez, Heard encontró mensajes de texto que demostraban que su entonces marido estaba teniendo una aventura, lo que provocó una discusión.

Según su relato, el actor le arrojó una lata de bebida energizante que golpeó a su enfermera Debbie Lloyd en la espalda. “Luego, mientras estoy en la parte superior de las escaleras, de espaldas, Johnny sube corriendo. Estoy frente a Amber, él viene detrás de mí y me golpea en la espalda. Escucho a Amber gritar: ‘¡No le pegues a mi hermana!’. Ella lo golpea. En ese momento, (el guardia de seguridad de Depp) Travis McGivern sube corriendo las escaleras. Pero Johnny ya había agarrado a Amber por el cabello con una mano y la golpeaba repetidamente en la cara con la otra mientras yo estaba parada allí. Luego, Travis los separó”.

El guardia sigue trabajando para Depp y fue uno de los testigos que el actor decidió presentar. Según su versión, solo presenció “una conversación relativamente pacífica” que se volvió “más fuerte” y “más volátil”. El empleado aseguró que fue Heard quien arrojó una lata durante el incidente, y eso lo llevó a pararse cerca de Depp mientras el “ataque verbal de ambos continuaba”. “El señor Depp estaba dando lo mejor que tenía en ese momento”, aseguró su guardaespaldas frente al estrado. Además, dijo que debió bloquear un bolso arrojado por Heard y que la actriz “trató de escupir” a Depp en medio de “la discusión verbal de ambos”.

El juicio ya se encuentra en su etapa final. Si no hay retrasos, los expertos esperan que tras la presentación de los demás testigos, el proceso concluya en los últimos días de la próxima semana con el alegato de ambas partes.