Enrique Iglesias celebró el Día del Padre -fecha que en España es el 19 de marzo- con una fotografía de sus hijos con Anna Kournikova. Y aunque anteriormente el cantante español había publicado imágenes de sus hijos en su cuenta en Instagram, esta es inédita ya que por primera vez se ve al bebé, quien nació en diciembre del año pasado.

En el retrato aparece parte del rostro y la mano derecha de Kournikova, quien sostiene su teléfono celular mientras fotografía a los cuatro niños que posan en el interior de un yate privado aparentemente en altamar. Junto a la imagen Iglesias escribió “Familia”, acompañado de cinco corazones rojos.

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Cabe señalar que hasta el momento no se conoce el nombre del nuevo integrante de la familia Iglesias Kournikova, así como tampoco su género. Lo que sí se sabe es que el pequeño (o la pequeña) nació el 17 de diciembre, ya que la extenista compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se ve le ve envuelto en una manta de hospital blanca con rayas rosadas y negras, al igual que la sábana de la pequeña cuna en el que duerme, y un gorro rosado de rayas azules, junto a un pequeño peluche de un perezoso. “My Sunshine 17/12/2025”, escribió Kournikova junto a la imagen.

El hijo de Julio Iglesias y la extenista rusa también son padres de los mellizos Nicholas y Lucy, que nacieron en 2017, y de Mary, que llegó al mundo en 2020.