Esposa de Nio García tras asalto en su casa: “háblennos de otra cosa”
“Nuestros bebés presenciaron lo que ningún padre quisiera”, aseguró Shei Romano.
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La empresaria e influencer de moda Shei Romano, esposa del cantante puertorriqueño Nio García, habló por primera vez tras el robo a mano armada que sufrieron ella y su familia cuando tres hombres encapuchados entraron a su residencia en Puerto Rico.
A través de una publicación en Instagram donde aparece junto a sus hijos en un cumpleaños, la creadora de contenido pidió a sus amigos y conocidos no recordarle el asalto, el cual define como una “pesadilla”.
“Nuestra primera salida después de nuestro reinicio. Hemos pasado días difíciles, días de mucho miedo, días de tratar de disimular frente a los niños, días donde no queríamos salir a la calle pero tampoco quedarnos en casa”, escribió Romano.
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Romano también afirmó que han recibido críticas y los han culpado de lo ocurrido por mostrar sus joyas y su estilo de vida en redes sociales.
“Días donde a las víctimas se les señala simplemente por estar orgullosos de lo que han logrado. Estos días han sido un antes y un después en nuestra familia, nuestros bebés presenciaron lo que ningún padre quisiera y eso nos parte el alma. Seguimos con nuestra vida y nuestros trabajos pero con un sabor tan amargo que no sé ni cómo explicarlo”, dijo.
“Si nos ven por ahí háblennos de otra cosa, créanme que no queremos volver a recordar constantemente lo que pasó, lo que para ti es una historia para nosotros es una pesadilla que nadie quisiera vivir. Si piensan en nosotros, oren por nuestra familia, eso siempre es bien recibido”, añadió.
“Los queremos mucho, gracias por sus mensajes”, concluyó.