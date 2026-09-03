El exponente de música urbana Nio García fue víctima de delincuentes armados, quienes en la noche del miércoles perpetraron un robo en su residencia en la urbanización Gardenville, en Guaynabo, de donde se llevaron prendas en oro y diamantes valoradas en $300,000.

Según la querella radicada a eso de las 8:46 p.m. de anoche por el artista, cuyo nombre de pila es Luis Antonio Quiñones García, de 37 años, mientras su esposa se encontraba en la sala conversando con una amiga, irrumpieron tres enmascarados armados vestidos de negro y preguntaron por el cantante en tono amenazante.

Al responder que se encontraba en el estudio de música, el exponente salió con su arma de fuego, para la cual posee licencia, y uno de los delincuentes le obligó a entregarla.

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Acto seguido, lo colocaron sobre el piso y lo golpearon en rostro y en la cabeza con la culata de una pistola.

Los individuos se dirigieron a un clóset, de donde se apropiaron de sus prendas en oro blanco y diamantes con un valor aproximado de $300,000 y un bulto Louis Vuitton que tiene un costo de $6,000.

Todavía se trabaja en el inventario de la propiedad y dinero robado.

El capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, se limitó a indicar que los agentes “han comenzado con la recuperación de material digital y continuarán hoy realizando entrevistas”.

Los ladrones huyeron en un automóvil color blanco, de acuerdo con la denuncia.

Nio Gracía fue atendido por paramédicos y se negó a ser trasladado a un hospital.

El agente Julio Vázquez, adscrito a la División de Servicios Técnicos del CIC de Bayamón, tomó fotos y levantó evidencia de la escena. La agente Nivia Arce Rivera, adscrita al CIC de Bayamón, continuará con la pesquisa.