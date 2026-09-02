Un joven de 19 años fue ingresado a prisión luego que se radicaran cargos en su contra, tras alegadamente ser sorprendido rociando varios vehículos con gasolina, entre ellos dos vehículos oficiales, en el cuartel de Yauco.

Los hechos que se le imputan a Kennetj J. Alvarado Negrón, de 19 años y vecino de Ponce, alegadamente ocurrieron en algún momento durante el fin de semana, pero no fue hasta hoy que la Uniformada dio cuenta de los mismos. Según informó la Oficina de Prensa de la Policía, “el imputado utilizando un acelerante (gasolina) comenzó a rociar dos vehículos oficiales, pertenecientes a la División de Drogas Yauco, además dos vehículos ocupados, con la intención de incendiarlos”.

Tras la investigación realizada por agentes de la división de Explosivos del área de Ponce, contra el joven se radicaron cargos por incendio agravado y fabricación de bomba incendiaria. Del informe emitido a la prensa no se desprende si el acusado llegó a incendiar los vehículos.

El caso fue consultado con la fiscal Jennifer Ortiz y presentado ante la juez Joeliz Quijano, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a $120 mil, la que Alvarado Negrón no prestó, por lo que fue ingresado a prisión.