Un adulto mayor fue apuñalado esta tarde durante un altercado ocurrido frente a un supermercado en la carretera PR-435 en el sector Mirabales del barrio Percha, en San Sebastián.

Según datos preliminares suministrados por la Policía, a las 2:55 p.m. se alertó sobre una persona tirada sobre el pavimento.

Al llegar los agentes encontraron a José Luis Vélez Hernández, de 67 años y residente del barrio Calabazas de San Sebastián, con una herida punzante en el pecho.

Personal del Distrito Policiaco de San Sebastián arrestó a un hombre de 64 años como sospechoso de la agresión en medio de una pelea por motivos que se investigan.

Vélez Hernández fue transportado a un hospital de la región, donde recibió atención médica. Al momento, su condición de salud fue descrita como estable.

El agente Miguel Morales Rosa inició la investigación de los hechos, bajo la supervisión de la sargento Rosa Irizarry Pagán, del Distrito Policiaco de San Sebastián.