Cargos por el delito de tentativa de robo en su modalidad grave fueron radicados contra Jonathan Orta Cruz, de 42 años y residente de Lares.

De acuerdo con la investigación, el imputado se llegó al mediodía del 31 de agosto a la Farmacia Caridad, localizada en la avenida Ashford, en Condado y al acercarse a la caja registradora anunció el asalto.

Acto seguido, intentó desprender la caja registradora, sin lograr su cometido.

Se alega que Jonathan Orta Cruz, intentó desprender la caja registradora de la farmacia Caridad, en Condado. ( Suministrada por la Policía )

Durante el incidente, Orta Cruz presuntamente amenazó al empleado y le indicó que, de no entregarle el dinero, llegarían otras personas para matarlo.

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Sin embargo, el sospechoso no se encontraba armado al momento de los hechos.

La investigación estuvo a cargo de la agente Sylvia Nieves Rodríguez, bajo la supervisión de la sargento Joanlee Rivera Ramos, ambas adscritas a la División de Robos del CIC de San Juan.

El caso fue consultado con la fiscal María Terraza Soler, quien radicó los cargos antes señalados.

La prueba fue presentada ante la jueza Lisa Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, quien, luego de escuchar y evaluar la prueba, determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $20,000.

Orta Cruz, al no poder prestar la fianza, fue fichado e ingresado en la institución correccional 705 del Complejo Correccional de Bayamón.