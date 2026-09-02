Agentes de la Policía Municipal de Toa Alta investigaron preliminarmente una querella por escalamiento reportada durante la tarde de ayer, martes, en una residencia ubicada en la urbanización Hacienda El Paraíso, en ese municipio.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante informó que alguien forzó la puerta corrediza de la vivienda y obtuvo acceso al interior.

Una vez dentro, se apropió de prendas valoradas en aproximadamente $60,000 y de $19,000 en efectivo de una caja fuerte.

Además hurtaron una computadora portátil, que se encontraban en una de las habitaciones de la residencia.

La pesquisa se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.