La jueza Viviana Vélez Agosto, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, expidió ayer una orden de arresto con una fianza de $200,000 contra Erick Oneill Casanova Lozada, de 27 años y vecino de Yabucoa, por cargos de asesinato en primer grado, disparar en un lugar público y apuntar con un arma de fuego.

La investigación del agente Miguel A. Sánchez Rivera, de la División de Homicidios de Humacao, en horas de la tarde del 22 de abril de 2023, Casanova Lozada llegó frente a la residencia de José M. Lebrón Sepúlveda, de 45 años, en el barrio Calabazas en Yabucoa, donde comenzó una discusión con la víctima por motivos no revelados.

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Acto seguido, extrajo un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones en distintas partes del cuerpo, causándole la muerte posteriormente.

Los fiscales Pedro Anca y Jaime Perea, formularon los cargos antes mencionados.

El imputado posee antecedentes penales por violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica según aparece ficha en el 2022. Se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

Si usted tiene información que conduzca a su arresto llame al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao al teléfono (787) 852-1224 extensión 1610 o a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.