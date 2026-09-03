Un hombre y su hijo de 16 años fueron acribillados a balazos durante la noche del miércoles mientras transitaban por la intersección de las carreteras PR-383 y 3132, cerca del desvío hacia el cementerio, en el sector La Chiva del barrio Coto, en Peñuelas.

Una querella por múltiples detonaciones en el sector fue reporta a eso de las 9:58 p.m. y al llegar los patrulleros encontraron los cadáveres baleados de Alfredo Rivera Rivera, de 37 años, y de su hijo Yariel Omar Rivera Morales, de 16 años, ambos vecinos de Peñuelas.

Alfredo Rivera Rivera fue asesinado junto a su hijo adolescente mientras transitaban cerca del desvío del sector La Chiva del barrio Coto, en Peñuelas. ( Suministrada por la Policía )

Rivera Rivera tenía antecedentes penales por violencia doméstica en el año 2021 y violación a la Ley de Sustancias Controladas, por lo que el motivo del trasiego de drogas es un ángulo que podría tomar más relevancia en la pesquisa. Se desconoce la disposición de los casos en el tribunal.

Según lo establece el protocolo, se ocupó el vehículo donde iban las víctimas, descrito como un Toyota Corolla, color gris y del año 2003, para su análisis pericial.

También se recuperaron casquillos de diferentes calibres como evidencia.

El agente José González Alameda, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce, tiene a cargo la pesquisa junto al fiscal Alberto Flores Bermúdez.