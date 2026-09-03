Un guardia de seguridad resultó herido de bala durante la madrugada de hoy, jueves, al hacer frente a varios asaltantes en una construcción aledaña a la urbanización La Sabana, en Vega Baja, donde labora.

De acuerdo con la información preliminar a base de la querella radicada a las 2:54 a.m. y en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, el querellante informó que, fue sorprendido por varios pistoleros que le anunciaron el asalto.

Los asaltantes, presuntamente, intentaban forzar la entrada a uno de los vagones ubicados en el área de construcción, cuando surgió un intercambio de disparos en el que el guardia de seguridad repelió la agresión, pero este resultó herido de bala.

El perjudicado llegó en un vehículo privado a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como estable.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.