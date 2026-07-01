El actor y activista Danny Glover, conocido por interpretar a un relajado oficial de policía en la franquicia “Lethal Weapon”, reveló que padece la enfermedad de Alzheimer.

El actor, nominado en cuatro ocasiones a los premios Emmy y que cumplirá 80 años el próximo 22 de julio, dijo a Today y a la revista People que fue diagnosticado con esta enfermedad progresiva que destruye la memoria hace tres años.

“Todavía no acepto en mi mente todas las partes de esto”, dijo a la revista People. “Hay momentos en los que sigues recordando cosas que confirman el hecho de que puedes recordar. Y hay momentos que nunca olvidaré”.

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Más de 6 millones de personas en Estados Unidos y millones más en todo el mundo padecen Alzheimer, la forma más común de demencia.

Glover obtuvo cuatro nominaciones a los premios Emmy y recibió un Oscar honorífico en 2022. También recibió otros reconocimientos de la NAACP y de Black Entertainment Television (BET), además de nominaciones del Sindicato de Actores (Screen Actors Guild).

Glover también se desempeñó como embajador de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entre 1998 y 2004. Este programa se enfoca en la pobreza, las enfermedades y el desarrollo económico en África, América Latina y el Caribe.