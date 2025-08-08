Vestida de novia y enamorada como el primer momento, Miss Universe Puerto Rico 1998, Joyce Giraud, renovó sus votos matrimoniales con su esposo, el productor hollywoodense Michael Ohoven, en el hotel La Mamounia en Marrakech, Marruecos, la pasada semana.

El padre Timothe estuvo a cargo del acto religioso y le echó la bendición al matrimonio.

La beldad boricua comentó que como parte de una tradición se casa todos los años con Ohoven, con quien procreó sus dos hijos, Leonardo y Valentino.

“Me encanta celebrar con mi esposo nuestro aniversario todos los años. Es una tradición que tenemos desde el primer año. Llevamos 21 años juntos, casados 16, y hemos hecho 16 bodas. No son bodas grandes solo él y yo frente a Papito Dios. Nos hemos casado por todas las religiones porque para nosotros Dios es amor y eso es lo importante”.

Joyce Giraud celebra su décima sexta boda. ( Suministrada )

Añadió que, “amo nuestra tradición porque es un recordatorio siempre de que nos escogemos, que reafirmamos nuestro compromiso y nos encanta que nos echen la bendición. Todos los años han sido especiales. Mi esposo es quien organiza todo y me sorprende. Este año me tuvo carroza y una cena de ensueño”, manifestó una entusiasmada Joyce Giraud, quien además celebra su éxito como empresaria con su línea de productos.

“Me siento muy contenta con el resultado de mi línea de productos para el cuidado del cabello y la piel Joyce Giraud Beauty, sigue espectacular. Le doy gracias a toda mi gente bella de Puerto Rico, que siempre me apoyan”, expresó con agradecimiento.