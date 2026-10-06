Caleb Flynn, exconcursante de la duodécima temporada de American Idol, rompió en llanto al conocer que enfrentará cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su esposa, Ashley Flynn.

Flynn escuchó su veredicto este lunes durante la lectura de sentencia en el Tribunal de Causa Común del condado de Miami en Troy, Ohio. El también ex pastor afrontó un juicio de ocho días por asesinar a su pareja de casi 16 años mientras ella dormía en su residencia en febrero pasado. El veredicto de este caso se concretó en solo dos horas.

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“Representas el mayor riesgo para el público”, declaró la jueza Jeannine Pratt antes de sentenciarlo, destacando las “capas de engaño, manipulación y crueldad” expuestas durante el proceso judicial.

Antes de escuchar el dictamen, Flynn insistió en su inocencia frente a la familia de la víctima y sus dos hijas, de 9 y 11 años.

“Como me paro aquí ante Dios, quien es mi gran juez, no estoy mintiendo. No estoy ciego. Cuando veo algo, lo hago por mi vida, sí. Seguiré luchando por mi inocencia mientras el Señor me lo permita”, expresó el condenado antes de romperse entre lágrimas.

Flynn también dirigió unas palabras a sus hijas a minutos de ser trasladado a prisión: “El día en que ambas nacieron fueron días que cambiaron mi vida para mejor. No sabía que era posible amar con tanta intensidad hasta que las sostuve. Por favor, sepan que su papá está muy orgulloso de ustedes”.

Además de la condena principal por dispararle a su esposa a corta distancia mientras dormía, la jueza impuso a Flynn tres años adicionales por cada una de las dos especificaciones de armas de fuego, así como 36 meses adicionales por cada uno de los tres cargos por manipulación de pruebas.

Todas estas penas se cumplirán de forma consecutiva antes de comenzar a servir su cadena perpetua.

Mensajes de texto y una amante

El juicio sacó a la luz meses de intercambios de mensajes de texto entre Flynn y su amante, Alleigha Botner, de 24 años. En las conversaciones, el exintegrante del reality show le aseguraba a Botner que estaba dispuesto a “sacrificar” a sus propias hijas para mantener una relación con ella, luego de que la joven le diera varios ultimátums para separarse de su esposa.

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Durante su testimonio en corte, Botner leyó mensajes en los que ambos expresaban su deseo de que Ashley muriera, refiriéndose a la víctima con insultos degradantes.

“Quiero matarla, Caleb”, leyó Botner de una de las conversaciones archivadas meses antes del crimen.

Por su parte, los registros presentados en sala revelaron que Flynn admitió haber pasado horas ideando formas de asesinar a su pareja. Horas antes de quitarle la vida, le envió un mensaje final a Botner: “Te elijo a ti. Soy libre”.

Impacto en la familia y la comunidad

Durante el proceso judicial, los padres y la hermana de Ashley testificaron sobre el shock que provocó la noticia. Flynn se desempeñaba como pastor de adoración en la iglesia local donde la familia de la víctima había pertenecido por generaciones.

Trascendió además que la amante del imputado, Alleigha Botner, también ejercía como líder de alabanza en la misma congregación. Hasta el momento, Botner no enfrenta cargos criminales.