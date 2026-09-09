La primera esposa de Elon Musk, Justine Musk aseguró que durante su relación con el magnate, aprendió lo que era la manipulación psicológica (gaslighting).

Según la revista People, las expresiones de Justine se produjeron durante un nuevo documental que se estrenó el martes en el Festival de Cine de Venecia, y que llegará a los cines el 16 de octubre.

El documental sobre Musk, de 4 horas de duración, es el más reciente filme del guionista y director Alex Gibney. Justine, quien se casó con Musk en el 2000 y tuvo seis hijos con el magnate es una de las entrevistadas en el filme sobre el titán tecnológico.

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Durante su entrevista, Justine habló de la muerte de la primera hija de la expareja, Nevada, a causa del síndrome de muerte súbita del lactante, cuando apenas tenía 10 semanas de nacido. También recordó las inseguridades del magnate en cosas como escoger la ropa que iba a ponerse. “No puedo parecer genial ni moderno, porque necesito parecer un ingeniero”, le manifestó Musk en una ocasión.

Comentó además que durante su primer baile como marido y mujer, Musk afirmó que era “el alfa en esta relación”.

Durante el documental, Justine aseguro que Elon solía hacerla sentir “insignificante” en la relación y le hablaba con superioridad, como si ella fuera su empleada. “Aprendí el termino “gaslighting” a través de mi relación con Elon”, sostuvo la mujer. “Constantemente me señalaba las cosas en las que me consideraba insuficiente”, añadió.

La aparición de Justine en este documental puede considerarse una muy rara, ya que la exesposa de Musk solo ha hablado del tema en muy pocas ocasiones, como una entrevista para la revista Marie Claire en el 2010 y en Ted Talk en el 2017.

En el filme, Justine también habla de sus gemelos, Griffin y Vivian, quien es transgénero, y quien según ha declarado Musk previamente, la ha “perdido” por el “virus de la mentalidad woke”.

Justine reveló en el filme que Elon dejó sin seguro médico a Vivian cuando ella se declaró trans y que él “nunca ha intentado arreglar las cosas”. No obstante, según Justine, Elon le pidió que le dejara saber a Vivian que “siempre la querré”.

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En un avance del documental publicado poco antes de su estreno en el Festival de Cine de Venecia, se hace referencia a Musk como “posiblemente el mayor inventor vivo” y “un hombre que ha perdido la cabeza”.

Musk, quien no participó en el documental, ha catalogado el trabajo de Gibney como “un ataque difamatorio” y una pieza hecha por encargo.

El documental incluye entrevistas con Errol Musk, padre de Elon, su exesposa Ashley St. Clair y Martin Eberhard, cofundador de Tesla.