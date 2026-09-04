NUEVA YORK. Elon Musk puso en circulación el jueves en las calles de Austin (Texas) decenas de “Cybercabs” autónomos, sin volante ni pedal de freno, apostando por que los estadounidenses superarán sus temores a viajar en vehículos “sin control” y se subirán a ellos.

La puesta en marcha de los Tesla de color dorado, que no permiten a los pasajeros tomar el control en caso de emergencia, se produce justo cuando la empresa se prepara para lanzar el servicio en otras ciudades. Las acciones de Tesla se han visto afectadas por la caída de las ventas de vehículos, pero el jueves subieron más de un 5 % ante la esperanza de que estos taxis de aspecto futurista tengan una rápida aceptación.

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“Sin volante, sin pedales”, adelantó Tesla en X antes del lanzamiento. Musk continuó con una publicación en la que se veía un Cybercab gigante flotando sobre el horizonte de Austin y, más tarde, escribió: “Una tormenta de Cybercabs”.

Se preveía que el jueves por la tarde tuviera lugar un acto de presentación solo para invitados.

No está claro cuándo tiene previsto Musk poner en marcha el servicio Cybercab, pero debe actuar con rapidez.

Tesla va a la zaga de Waymo, líder en taxis autónomos, en cuanto al número de vehículos en servicio y de trayectos realizados. Para recuperar terreno, debe demostrar que su sistema, basado únicamente en cámaras, es capaz de circular con seguridad por las calles y esquivar a los peatones. Por el contrario, Waymo y otro rival, Zoox (de Amazon), complementan las cámaras con radares y una tecnología basada en láser denominada lidar.

Aunque la tecnología funcione bien, todavía hay que convencer a los estadounidenses.

Una encuesta realizada en febrero por el Pew Research Center reveló que siete de cada diez adultos estadounidenses “no se sentían demasiado” o “en absoluto” cómodos viajando en un coche sin conductor.

Las acciones de Tesla se desplomaron el año pasado después de que Musk se sumara a la campaña de recorte de gastos del Gobierno del presidente Donald Trump, conocida como DOGE, y apoyara a candidatos políticos de extrema derecha, lo que provocó protestas en los concesionarios de Tesla y boicots por parte de los compradores de coches en varios países.

Tesla registró el año pasado su segundo descenso anual consecutivo en las ventas de vehículos. Sus beneficios se desplomaron y perdió su posición como fabricante de vehículos eléctricos más vendido del mundo, que pasó a manos de la empresa china BYD.

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Austin cuenta con un servicio de “robotaxis” autónomos de Tesla desde junio del año pasado, pero esos coches están equipados con volante y pedal de freno. El servicio, que desde entonces se ha ampliado a otras cinco ciudades de Texas y Florida, transportaba inicialmente a los pasajeros con conductores de seguridad a bordo para que tomaran el control en caso de problemas.

Tesla cuenta con más de 200 robotaxis “sin supervisión” en esas ciudades, lo que significa que circulan sin conductores de seguridad a bordo, según la web de seguimiento RobotaxiTracker. Waymo cuenta con más de 4,000 vehículos de este tipo en 14 ciudades.

En la encuesta de Pew, el 16 % de los adultos estadounidenses afirmó que se sentiría “algo” cómodo viajando en un coche autónomo, mientras que el 7 % afirmó que se sentiría “extremadamente” o “muy” cómodo.

Otra encuesta de Gallup realizada en 2025 reveló que el escepticismo respecto a la seguridad de los coches autónomos había aumentado en los últimos años. El número de estadounidenses que consideraban que los coches conducidos total o mayoritariamente por personas eran la opción más segura fue mayor que en una encuesta de 2018.

Musk espera, con el tiempo, enviar un software de conducción totalmente autónoma a cientos de miles de vehículos Tesla mediante una actualización de software. Esto permitiría a los propietarios de Tesla convertir sus coches en taxis de alquiler cuando no los estén utilizando.

Sin embargo, las autoridades reguladoras de Estados Unidos y de otros países han dado a entender que aún le queda trabajo por hacer para convencerlas.

Tesla no ha obtenido la autorización para que los conductores utilicen ni siquiera su software de conducción autónoma parcial en la mayoría de los países de la Unión Europea. En Estados Unidos, donde el software se ha descargado y utilizado, las autoridades reguladoras han abierto varias investigaciones sobre su seguridad.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.