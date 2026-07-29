HONG KONG. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) dijo el martes que prohibirá la importación de nuevos robots humanoides fabricados en el extranjero y de inversores de potencia, alegando que representan un riesgo para la seguridad nacional, en una medida dirigida contra China. Beijing acusó rápidamente a Estados Unidos de proteccionismo.

Las medidas probablemente pondrán a prueba las relaciones con Beijing antes de la visita prevista del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump, en septiembre. China domina el mercado global de robots humanoides con una cuota de mercado estimada de aproximadamente el 85%.

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La prohibición de la FCC también incluye nuevas importaciones de robots cuadrúpedos, a menudo denominados perros robot de cuatro patas. La agencia dijo que las importaciones de robots avanzados plantean riesgos de ciberseguridad y otros peligros para la seguridad nacional. La producción en el extranjero de ese tipo de equipos también deja a las cadenas de suministro de Estados Unidos vulnerables a interrupciones.

La prohibición de los inversores de potencia, que se utilizan para convertir electricidad de corriente continua (CC) en electricidad de corriente alterna (CA) y se usan en sistemas de energía renovable, centros de datos y electrodomésticos, podría tener amplias ramificaciones.

Última restricción de Estados Unidos a las importaciones chinas

El presidente de la FCC, Brendan Carr, afirmó el martes que la medida busca “proteger las cadenas de suministro críticas de Estados Unidos”. Dijo que las prohibiciones se aplican a “nuevas versiones” de esas importaciones.

La prohibición de la FCC sigue a una sucesión de restricciones estadounidenses a las importaciones de productos chinos, incluidos drones, y a las exportaciones de tecnología avanzada estadounidense a China.

Además, está sopesando controles sobre el uso de modelos chinos de inteligencia artificial de código abierto, en un momento en que la IA china está ganando terreno rápidamente.

“Se trata de una sucesión constante de posibles puntos de fricción de cara a la cumbre Trump-Xi prevista para septiembre”, dijo Samm Sacks, investigadora principal del instituto New America centrada en política tecnológica china.

China ha estado ampliando rápidamente el uso de robots, con políticas que respaldan su sector tecnológico. Analistas de Morgan Stanley pronostican que su mercado de humanoides podría alcanzar los 15,000 millones de dólares para 2030.

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“Los fabricantes chinos han estado ampliando la producción y reduciendo costos más rápido que la mayoría de los competidores en el extranjero”, indicó Kangyuxiao Li, analista de Morningstar.

“Restringir su acceso a Estados Unidos elimina un mercado futuro importante y protege a los desarrolladores estadounidenses de una posible competencia de precios”, añadió. “Sin embargo, no ralentizará de manera significativa el desarrollo general de humanoides en China, dado el tamaño de su base manufacturera nacional y las oportunidades en otros mercados de exportación”.

De los cerca de 15,000 robots humanoides enviados en todo el mundo en 2025, Unitree y AGIBOT, dos de las mayores empresas chinas de robótica avanzada, enviaron cada una más de 5,000. Sus contrapartes estadounidenses, como Tesla y Figure AI, enviaron cada una unos pocos cientos o menos, según el grupo de investigación y asesoría tecnológica Omdia.

Sobre las restricciones a los inversores de potencia, Cheng Wang, otro analista de Morningstar, dijo que la presión sobre los mercados estadounidenses debería ser limitada. El veto parece no afectar al uso continuado de los dispositivos existentes ni a la venta por parte de empresas chinas de modelos que fueron previamente aprobados por Washington.

China dice que el proteccionismo solo perjudicará a Estados Unidos

El Ministerio de Exteriores de China respondió al anuncio estadounidense acusando a Washington de estirar en exceso el concepto de seguridad nacional para limitar a las empresas chinas.

China tomará “todas las medidas necesarias” para defender los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, manifestó.

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“El proteccionismo no hace que Estados Unidos sea más competitivo, y solo perjudicará los intereses de las empresas y los consumidores estadounidenses”, apuntó Mao Ning, portavoz del ministerio, a reporteros en una conferencia de prensa rutinaria el miércoles en Beijing.

La última prohibición de Estados Unidos también podría afectar a las colaboraciones entre empresas tecnológicas de ambos países, señaló Lian Jye Su, analista principal de Omdia.

Nvidia, por ejemplo, reveló en junio un diseño de referencia de robot humanoide que utiliza el chasis del fabricante chino de robots Unitree.

El Pentágono incluyó recientemente a Unitree, junto con varias grandes empresas tecnológicas chinas, en su lista de compañías que, según dijo, tienen vínculos con el ejército chino o lo ayudan. Beijing ha rechazado esa afirmación.