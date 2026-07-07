El supuesto ataque de un robot contra varias personas en una oficina en Indonesia, ha desplegado toda clase de especulaciones, según reseño el diario colombiano El Tiempo. Las imágenes, en las que se ve al pequeño androide lanzando certeros golpes de karate con una flexibilidad que causaría la envidia de reconocidos artemarcialistas como Jet Li o Jackie Chang, se han tornado virales en las redes sociales, donde algunos debaten si se trata de una falla de la inteligencia artificial o un montaje.

Las imágenes muestran cómo la máquina asume postura de combate en artes marciales y comienza a lanzar patadas con gran flexibilidad y perfección. De inmediato, los trabajadores a su alrededor se alejan del robot, mientras dos trabajadores intentan detenerlo y controlarlo. Algunos afirmar que el incidente habría ocurrido durante el primer día de trabajo del androide.

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Sin embargo, hasta el momento no se ha producido información sobre en que lugar habría ocurrido el evento y si las personas que fueron alcanzadas por el pequeñín, sufrieron algún tipo de lesión. Mientras tanto, el video sigue acumulando miles de reproducciones.

@alarabiya "بحركات الكونغ فو".. روبوت يدعى "جوكو برابويسي" يتحول إلى حديث مواقع التواصل في إندونيسيا بعدما ظهر وهو يعتدي بالخطأ على أشخاص خلال اختبار حركات ألعاب قتالية يؤديها في أول ظهور له ♬ original sound - العربية

Este no sería el primer incidente que se reporta. Hace unos meses un robot fue “arrestado” en China, tras asustar a una mujer a la que siguió por algunas cuadras, mientras se realizaban pruebas sobre el funcionamiento de la máquina en las calles de ese país.

Mientras que en California, un robot que trabajaba como “mesero” en un restaurante, tuvo que ser apagado y retirado del establecimiento luego que perdiera el control, comenzara a hacer movimientos erráticos y lanzara algunos platos y utensilios por el aire.

No obstante, la tecnología sigue avanzado a tal grado que ya se han desarrollado robots que se utilizan para vigilancia, e incluso realizar actividades cotidianas como correr maratones. Recientemente, las autoridades nepalíes comenzaron a realizar pruebas con un robot que escaló El Chimborazo en Perú, para ver si estas máquinas pueden emplearse en la limpieza de lugares como el monte Everest.