En una iniciativa encabezada por la Universidad de California en San Diego, robots humanoides realizaron exitosamente dos cirugías en cerdos, marcando un hito en la historia de la cirugía, reportó CBS News.

El logro que según investigadores, podría transformar el funcionamiento de los hospitales, se dio a conocer el pasado 8 de julio por la revista Nature. Según la publicación, uno de los procedimientos fue dirigido por un robot humanoide con la asistencia de un cirujano, mientras que la segunda intervención fue realizada en su totalidad por dos máquinas. En ambos casos, los robots extirparon las vesículas biliares de los cerdos de manera exitosa.

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Ingenieros y cirujanos de la Universidad de California en San Diego tuvieron a su cargo el proyecto, en que se emplearon robots humanoides que cuentan con cabeza y brazos, y son más pequeños que muchos de los robots quirúrgicos utilizados actualmente en hospitales. Los investigadores y médicos incluso les han puesto un apodo: “Surgie”.

“Como prueba de concepto, funcionó a la perfección”, dijo el doctor Ryan Broderick, director interino del Centro para el Futuro de la Cirugía de la UC San Diego, en entrevista con ABC News.

“No existían las limitaciones de espacio propias de la cirugía robótica tradicional”, señaló. “Actuaba como un asistente humanoide junto a la cama del paciente, por lo que encajaba perfectamente en el espacio que habitualmente ocupamos durante la cirugía laparoscópica”, explicó, resaltando el avance que representa “Surgie”.

Los científicos esperan que en un futuro cercano, esta innovación tecnológica pueda emplearse en la sala de operaciones de forma cotidiana.

“Podemos imaginar este dispositivo desplegado en un barco, en una aldea remota o en un entorno quirúrgico más pequeño, fuera de las grandes ciudades”, añadió el Dr. Shanglei Liu, cirujano colorrectal de la UC San Diego. “Creo que esto abre muchas puertas para mejorar el acceso a la atención médica”.

Los investigadores creen que “Surgie” podría ayudar a aliviar la escasez de personal hospitalario y colaborar en más intervenciones quirúrgicas en el futuro.

“Considero que hemos demostrado la viabilidad de utilizar robots humanoides en el quirófano para realizar procedimientos reales que, con el tiempo, pueden salvar vidas”, declaró Michael Yip, profesor de la UC San Diego.