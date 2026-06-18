La exesposa del heredero de la casa de modas Gucci, Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani convicta por ser la autora intelectual de su asesinato, ocurrido en el 1995, podría heredar una fortuna ascendente a 20 millones de euros ($23 millones), luego que un tribunal le otorgara el control de los bienes de su difunta madre, informó CBS News.

Reggiani fue condenada a 29 años en prisión en 1998, tras la muerte de su exmarido en 1995, pero salió en libertad condicional en el 2016.

El lunes, un tribunal de Milán invalidó el testamento de la madre de Reggiani, Silvana Barbieri, que habría dejado toda su fortuna y bienes a la Fundación Fernando y Silvana Reggiani, controlada por el exabogado de la mujer, Maurizio Enrico Carlo Giani. La decisión del tribunal se basó en pruebas presentadas sobre irregularidades que anulaban el testamento.

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Según la prensa italiana, desde su lecho de muerte, a los 90 años de edad, Barbieri habría redactado el testamento en el 2018 desde el hospital, con la asistencia de un notario y su abogado. La reunión habría sido presenciada por el ama de llaves de la mujer, quien grabó la conversación con su teléfono, grabación que se convirtió en la evidencia fundamental para la impugnación del testamento, luego que los jueces hallaran discrepancias entre la grabación y el testamento.

Giani enfrentó una investigación en otro caso penal por presunta influencia indebida sobre el contenido del testamento, pero fue absuelto en 2024.

Según el ama de llaves, fue la propia Barbieri quien le ordenó que grabara la reunión y conservara la grabación en caso de que surgieran problemas en el futuro.

El caso pasaría ahora al Tribunal de Apelaciones de Milán. De ratificarse el fallo, Reggiani, de 77 años y residente en Milán, recuperaría su estatus de heredera principal de la fortuna familiar.

Aún cuando fue condenada por el crimen de su exmarido, Reggiani sigue recibiendo $1.5 millones al año por concepto de pensión alimenticia. Un tribunal determinó que la pensión es el resultado de un acuerdo de divorció firmado dos años antes el crimen de Gucci, por lo que sigue siendo vinculante, a pesar de la oposición sistemática de las hijas de la pareja

Gucci y Reggiani se casaron en 1972 y se convirtieron en una figura habitual de la alta sociedad internacional, con residencias en Nueva York y Milán y un megayate para viajar a sus destinos vacacionales. Su divorcio se finalizó en 1994.

Un año después fue ultimado por un sicario que le disparó tres veces cuando el magnate entraba a su edificio de oficinas. En noviembre de 1998, su exesposa y cuatro cómplices fueron halados culpables del crimen, tras un juicio que se extendió por cinco meses.

La historia fue llevada a la gran pantalla por el director Ridley Scott con su filme del 2021, “House of Gucci”.