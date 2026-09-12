Exnovio de Hayden Panettiere se habría reunido con la DEA tras ser señalado de proveerle drogas a la actriz
La actriz murió el mes pasado.
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La investigación por la muerte de Hayden Panettiere tomó un nuevo rumbo. Las autoridades buscan determinar si alguien le proporcionó drogas que pudieron haber contribuido a su fallecimiento y, para ello, recurrieron a su expareja, Brian Hickerson.
De acuerdo con información de TMZ, los investigadores locales y federales decidieron seguir esta línea y ahora buscan identificar a ese posible proveedor.
La participación de Hickerson cobró relevancia debido a que se encontraba en la vivienda en la que Hayden fue encontrada inconsciente, y según el medio estadounidense, se reunió recientemente con agentes de la DEA aunque los detalles se desconocen.
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Por ahora, los investigadores esperan los resultados toxicológicos para confirmar o desmentir la presencia de sustancias en el organismo de la actriz; sin embargo, para nadie es un secreto que durante años luchó contra problemas de adicción.
Por su parte, la madre de Hayden, Lesley Vogel, ha señalado a Brian como el culpable de la muerte de su hija; y es que, recordemos, la relación estuvo marcada por episodios de violencia y constantes rupturas.