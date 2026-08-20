Lesley Vogel, madre de Hayden Panettiere, habló sobre la muerte de la actriz, fallecida el domingo, 16 de agosto a los 36 años, y señaló que Brian Hickerson, expareja y novio intermitente de su hija, se encontraba con ella en el momento del fallecimiento.

La autopsia no encontró signos de traumatismo y las autoridades esperan los resultados del informe toxicológico para determinar la causa de la muerte.

Vogel se refirió a Hickerson durante una entrevista con “NBC News” y aseguró que la familia llevaba tiempo intentando apartarlo de la vida de Panettiere. La actriz y Hickerson habían mantenido una relación intermitente después de haber sido pareja.

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“Esa persona de su vida de la que llevábamos bastante tiempo intentando deshacernos estaba con ella en el momento de su muerte, y esa persona era Brian Hickerson”, afirmó Vogel.

Lesley Vogel dijo que Hayden Panettiere había “perdido el rumbo”

La madre de la intérprete también habló sobre los problemas que, según ella, había atravesado su hija y sobre las dificultades que pueden enfrentar quienes comienzan sus carreras a edades tempranas dentro de la industria del entretenimiento.

“Creo que Hayden era una persona con un talento increíble en muchos ámbitos y creo que para los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento, que es una lucha y un sector muy exigente, no es raro que, lamentablemente, acaben tomando el camino equivocado”, declaró Vogel.

“Creo que, lamentablemente, Hayden perdió el rumbo y ojalá hubiera sido de otra manera”, añadió. “Ojalá se hubiera mantenido fiel a sí misma, porque tenía muchas cualidades increíbles”.

La relación de Hayden Panettiere y Brian Hickerson

Panettiere relató en sus memorias episodios de violencia física por parte de Hickerson. Según la información publicada, a Hickerson se le impuso una orden de alejamiento de cinco años por dos delitos de lesiones graves.

Vogel ya había hablado meses antes sobre su relación con su hija. En declaraciones recogidas por “Page Six” en mayo, afirmó que había decidido cortar el contacto con ella después de “20 años de trauma” y siguiendo el consejo de profesionales.

“Como muchos padres de hijos del mundo del espectáculo [saben], todos estamos muy familiarizados con la dolorosa experiencia de ver cómo a veces eligen caminos autodestructivos”, declaró entonces Vogel, quien agregó que “ningún padre desea que se dé esta situación”.

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La causa de la muerte de Hayden Panettiere sigue bajo investigación

Los servicios de emergencia acudieron al complejo de apartamentos Judson Mill Lofts, donde Panettiere se alojaba temporalmente, después de que una persona conocida de la actriz llamara al 911. Aunque Hickerson estaba con ella cuando murió, se desconoce si fue él quien realizó la llamada.

El informe del forense Mike Ellis indicó que Panettiere fue encontrada “inconsciente” y “en parada cardiaca”. Según “Deadline”, en la grabación de la intervención se puede oír a los paramédicos, que intentaron reanimarla mediante soporte vital cardíaco avanzado, hablar de una “sobredosis” y de un “paro cardíaco”.

La autopsia descartó signos de violencia o lesiones que hubieran contribuido al fallecimiento. La causa definitiva permanece pendiente del informe toxicológico, cuyos resultados podrían tardar al menos dos meses.