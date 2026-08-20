El novio con el que Hayden Panettiere tenía una relación intermitente, Brian Hickerson, y su hermano Zach Hickerson estaban en el apartamento de Carolina del Sur donde la actriz murió durante el fin de semana, según un informe policial.

Panettiere y Brian Hickerson mantuvieron durante años una relación tumultuosa, con acusaciones de que el aspirante a actor, de 37 años, la maltrataba físicamente.

EXCLUSIVE PHOTOS: Hayden Panettiere’s boyfriend, Brian Hickerson, and his brother, Zach Hickerson, have been photographed for the first time following the “Nashville” star’s sudden death at 36.



Fox News Digital obtained exclusive images of the brothers at a residence in… pic.twitter.com/3rZAcFwS3j — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) August 19, 2026

En 2020, fue acusado de múltiples cargos por delitos graves de abuso, y no impugnó dos cargos por causar lesiones a un cónyuge o pareja y cumplió un breve tiempo en la cárcel por el caso. Fue condenado a cuatro años de libertad condicional y a asistir a sesiones de control de la ira y de Alcohólicos Anónimos.

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Cumplió las condiciones y recientemente pidió a un juez que redujera su condena a delitos menores; esa solicitud fue rechazada el jueves por un juez de Los Ángeles.

Panettiere escribió sobre la temporada de Hickerson tras las rejas y sobre cómo esperaba que eso lo cambiara en sus memorias, “This Is Me”, publicadas en mayo.

“Quería que Brian estuviera en la cárcel el tiempo suficiente para asustarlo, pero no tanto como para que se convirtiera en una peor persona”, escribió. “Necesitaba que admitiera sus errores y cambiara por ellos, pero no quería traumatizarlo de una manera irreversible”.

También escribió sobre su decisión de “dejar ir mi resentimiento” e intentar perdonar a Hickerson, a quien conoció en 2018 en un restaurante de West Hollywood después de notar su “sonrisa encantadora”.

23 Fotos La estrella recientemente publicó un libro en el que habló abiertamente sobre la depresión posparto, la adicción y el trauma.

El domingo pasado, un agente de la policía de Greenville, en Carolina del Sur, que acudió a la vivienda, fue recibido por los hermanos y luego observó a paramédicos realizando maniobras de resucitación a una mujer inconsciente.

El informe policial, que está fuertemente censurado, indicó que el agente que respondió habló primero con Zach Hickerson, quien dijo que la mujer inconsciente era la novia de su hermano.

“Observé que Zach estaba muy afectado emocionalmente mientras los servicios médicos de emergencia trabajaban con Hayden. Brian no se mostró emocional hasta que los servicios médicos de emergencia la declararon oficialmente fallecida”, dijo el agente.

Tras intentar medidas para salvarle la vida, los servicios de emergencia declararon muerta a Panettiere a las 2:31 de la tarde.

Después de que fue declarada muerta, el agente escoltó a los hermanos fuera del apartamento. El agente habló con Brian “con más profundidad”, pero los detalles de esa conversación están censurados en el informe policial. También está censurada una lista de medicamentos que Panettiere estaba tomando.

La otrora estrella infantil, que alcanzó la fama en las series de televisión “Heroes” y “Nashville” mientras afrontaba problemas de adicción al alcohol y depresión, habría cumplido 37 años el viernes.