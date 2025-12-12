El cantante Papo Rosario, integrante por 38 años de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este viernes, informó su familia en las redes sociales.

“Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio “Papo” Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón. Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia.Con profundo agradecimiento, su esposa Enie, hijos y familiares", dice la publicación emitida en la cuenta oficial del salsero.

PUBLICIDAD

La muerte de Papo Rosario ocurre a días del fallecimiento de Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo.

Al conocer del fallecimiento, la gobernadora Jenniffer González Colón extendió unas condolencias a la familia del salsero y a los puertorriqueños en general. No informó si decretará algún periodo de duelo.

“Perder dos integrantes de una orquesta tan singular, que lleva el nombre de Puerto Rico básicamente en una misma semana es duro”, sostuvo la primera ejecutiva, durante una conferencia de prensa realizada en Corozal.

Informó que este próximo sábado, en una actividad de la Compañía de Turismo, llamada “The Sound of Puerto Rico”, y que se realizará frente al Muelle 6, en el Viejo San Juan, se presentará El Gran Combo. Se esperaba que allí se realizará un acto en honor a Ithier. Dijo que desconoce si esta nueva pérdida cambiaría la presentación.

Rosario estaba apartado de la orquesta desde 2017, como consecuencia de un viejo padecimiento en la espalda por el que tuvo que ser operado ese año. Luego, se informó que padecía de cáncer. Su salida de la oficial de la famosa agrupación se dio en 2019.

Luis Alberto “Papo” Rosario nació el 4 de abril de 1947. Se integró a El Gran Combo el 26 de enero de 1980, en sustitución del coreógrafo Mike Ramos (quien a su vez había entrado en 1969 había entrado a la orquesta tras la renuncia de Roberto Roena).

Como muchos de su generación, Papo inició su carrera musical en su adolescencia, cuando en la década de 1960, y aun siendo estudiante de décimo grado en la Central High de Santurce, integró la orquesta El Conjunto Alegre.

PUBLICIDAD

Posteriormente, cantó con Tempo 74, Continental Sextet y la Orquesta de Willie Rosario, que integraba al momento.

Cuando llegó, Charlie Aponte y Jerry Rivas ya cantaban con el Combo, que carecía de un corista como él.

Fue el “band boy” de la Universidad de la Salsa, que lo conocía desde sus años como corista en la orquesta Tempo 74, quien lo recomendó con Rafael Ithier.

El propio Rosario recordaba que había mantenido conversaciones con el “Mulato Mayor” durante la semana previa, hasta que en medio de una llamada éste le preguntó si tenía una guayabera crema y un pantalón marrón, y le dijo que el martes 26 de enero del 80 llegara a la plaza de recreo de Manatí. Esa noche misma noche aprendió los pasos básicos de las coreografías de Jerry Rivas, quien además le marcaba los tonos de los coros.Su primer éxito con la agrupación fue Carbonerito, que pegó en 1984. También ha cantado Jala jala, No me olvides, Todo bien, Regresa ya, Le dicen papá y Estás liquidao, entre otros.