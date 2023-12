La actriz Marian Pabón enfrenta otra sacudida a las emociones con la pérdida de su madre, Nelly Catala Vicens, quien en los últimos meses tuvo un acelerado quebranto en la salud.

El fallecimiento ocurrió anoche, de acuerdo a la publicación compartida por la artista en las redes sociales junto con una selección de imágenes de momentos alegres durante la vida de la madre, incluido el cumpleaños más reciente. Tenía 93 años.

“Sé que ya no está sufriendo, ya que estos últimos meses estaba muy enfermita, pero el dolor de no tenerla aquí y de saber que no voy a poder abrazarla, no se puede describir”, expresó Pabón en su publicación. “Mi mamá fue la más buena, noble, inteligente, bondadosa y bella del mundo, y yo le agradezco a Dios la oportunidad de que me dio de ser su hija”, agregó.

La salud de Catala Vicens se comprometió severamente a la vez que la intérprete de drama y comedia manejaba su diagnóstico de cáncer de mama (Her2K), según compartió con este diario en una entrevista el pasado septiembre en ocasión de la reposición de la obra “Paseando a Miss Daisy”.

Fue esa pieza la última que pudo disfrutar con su madre sentada entre el público.

“Esta pieza, que es una pieza maravillosa, me toca un poco, porque me toca de cerca por mi mamá; obviamente, el personaje de ‘Miss Daisy’ empieza a los 73 y termina a los 97 años, y me toca un poco el proceso de ver cómo la vida se va apagando y lo veo en mi mamá”, manifestó entonces.

La actriz, hija del fenecido presentador Mario Pabón (1930-1996) y madre de Ivana, continúa activa mientras completa los tratamientos para atajar la enfermedad.

“Mamita te voy a extrañar todos los días de mi vida, pero también sé que aunque ya no estés en este plano conmigo, me vas a estar cuidando siempre”, concluyó en su mensaje.