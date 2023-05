“May the Fourth Be with You!”

Así se expresan fanáticos de una de las sagas de ciencia y ficción más populares, Star Wars, quienes celebran este 4 de mayo el universo intergaláctico que creó el director George Lucas hace más de 45 años.

El 4 de mayo es una fecha importante para celebrar la segunda franquicia más exitosa de todos los tiempos, que reúne a fanáticos de diferentes partes del mundo para disfrutar el Día de Star Wars. Una fecha para homenajear a los personajes, la historia y el trasfondo de la saga creada por George Lucas.

Aunque ha sido en años recientes que el “May the Fourth Be with You”, que es referente a la línea de “May the Force Be with You” que utilizan los maestros Jedi, ha tomado auge en las redes sociales, el origen de esta frase particular toma riendas a finales de la década de 1970.

Según el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, el diario británico London Evening News publicó una nota el 4 de mayo de 1979 en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo la icónica frase que traduce a “Que la fuerza te acompañe”.

Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el “Star Wars Day”.

Con ofertas exclusivas en productos, maratones de series y películas, eventos o convenciones para recordar a los personajes, hasta recetas y manualidades. Los fanáticos se aventuran cada año con interesantes e ingeniosas propuestas, con la misma intención, ¡Que la fuerza te acompañe!

La Guerra de las Galaxias, es una franquicia compuesta de películas, novelas, cómics, videojuegos y juguetes. Es un universo de ficción creado por George Lucas, una aventura épica que no solo transformó la forma de hacer cine, sino que se convirtió en un fenómeno global, que va más allá de las películas.

Estreno de series

Una galaxia de películas y series de Star Wars se encuentra disponible en Disney+. La plataforma de streaming ofrece desde las películas de la trilogía clásica hasta los estrenos más recientes, como la serie “The Mandalorian”, protagonizada por Pedro Pascal. Y ahora se une a la celebración con el lanzamiento de dos producciones.

“Star Wars: Visions” llega a Disney+ el 4 de mayo, se trata del segundo volumen de la serie animada. La producción incluye nueve cortos realizados por nueve estudios de todo el mundo, cada uno con un estilo singular.

La serie ofrece una nueva dinámica de Star Wars desde diferentes puntos de vista y desde diferentes culturas.

Cuenta la historia de Kai, Lys y Nubs. Los tres son aprendices enviados por el Maestro Yoda para entrenarse en el templo Jedi situado en el planeta Tenoo bajo la tutela del Maestro Zia. Juntos, se embarcan en grandes aventuras a bordo de la nave pilotada por la habilidosa Nash y su droide RJ-83.

Los jóvenes Jedi estudian los caminos de la Fuerza, exploran la galaxia, ayudan a los ciudadanos y a las criaturas necesitadas y, por el camino, aprenden valiosas habilidades necesarias para convertirse en Jedi.