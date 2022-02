El cantante Farruko compartió en su cuenta de Instagram su preocupación por la salud del exponente urbano Ankhal, quien se encuentra en estado crítico tras un tiroteo reportado en Fajardo.

El artista le expresó sus deseos por una recuperación plena, y confesó sentirse en cierta manera culpable por el destino que enfrenta Anthony “Ankhal” Mercado Díaz, de 21 años.

“@ankhalcfm hijo mío por q siempre te he visto como mi hijo con amor y respeto no he parado de orar por ti desde que me entere de lo que te sucedió le doy grax a Dios que sigues con vida quiero que sepas que Teamo siempre te he tratado de aconsejar por que siempre he querido el bien para ti me duele en el alma esta situación si sigues aquí en esta tierra es por que Dios tiene un trato contigo muy especial y aveces el nos lleva al desierto para que nos detengamos reflexionemos y valoremos muchas cosas que no vemos me siento hasta culpable por que yo te abri las puertas a la fama y apesar que lo hize con buenas intenciones esto no todo el mundo lo sabe manejar creo que Dios tiene un propósito grande comigo y con muchos de lo que están o han pasado por @carbonfibermusicinc Teamo DTB y te cuide siempre y espero q esta prueba q te puso el destino le saques el mejor provecho volviste a nacer 🙏🏻🧎✝️♥️ tu testimonio es grande aun q tú no lo sepas ojalá y puedas entender Dios tiene el control”, compartió junto a una imagen en la que está acompañado por el joven intérprete.

Farruko hizo pública su conversión espiritual el pasado 11 de febrero. Desde entonces, Carlos Efrén Reyes Rosado, su nombre verdadero, continuamente comparte mensajes de reflexión en sus redes sociales en su interés de llevar mensajes de esperanza.

El intérprete urbano emergente y otro hombre se encuentran en condición crítica tras el tiroteo.

Según el informe preliminar de la Policía, además de Ankhal, en la escena se encontró a José de León, de 25 años, con varias heridas de bala en hechos reportados en la avenida Las Flores, barrio Florencio en Fajardo. Ambos fueron transportados por paramédicos a la sala de emergencia del hospital Centro Médico de Río Piedras, en condición crítica.

Según su sello disquero Carbon Fiber Music, “Ankhal se dio a conocer profesionalmente en los escenarios de FreeStyle Mania en Puerto Rico. Al poco tiempo, Ankhal lanzó su primer sencillo, Antijudas, que cuenta con más de 300,000 reproducciones orgánicas en SoundCloud. Su pasión por la música y el rap, llamó la atención de la industria musical y de miles de fanáticos”.

En mayo del año pasado lanzó el álbum debut Anti Judas, y en diciembre lanzó una nueva versión bajo el nombre Anti Judas Reloaded.