A inicios de abril de 2026, la ruptura entre Karol G y Feid se convirtió en una de las noticias más comentadas del mundo del espectáculo. Aunque no reveló la razón de la separación, ya que todo ocurrió discretamente, “La Bichota” sí admitió que el proceso fue devastador.

Sin embargo, el cantante habría demostrado este fin de semana que superó el mal de amor o “tusa”, según el video que circula en redes sociales donde aparece besando a otra mujer en una playa de Marbella, España.

Luego de la publicación, que rápidamente se viralizó, las reacciones no se hicieron esperar. Muchos entienden que ambos artistas tienen derecho a continuar con sus vidas amorosas y otros aseguran que Ferxxo fue infiel y no mecere a Karol.

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“Pero si ya es soltero, ya puede”, “Que disfrute, ya Karol no quiere nada con él”, “Por eso lo dejó KarolG si el la engañó”, “Feid solo merece felicidad”, “Él es demasiado noble merece mucha felicidad”, “Que sea feliz bastante lo dañaron”, “Está muy bien, él es soltero”, “Que sea feliz bastante lo dañaron”, “El santo, la víctima”, se lee.

Otro comentario hace referencia las recientes declaraciones de Karol donde recordó a un exnovio que no celebraba su cumpleaños con ella: “Con razón no le gustaba celebrar los cumpleaños con Karol”.

Los rumores que vinculaban a Feid y a Karol G iniciaron en 2021, cuando grabaron su tema “Friki”. Finalmente, en 2023, hicieron pública su relación.

Durante una entrevista con Playboy como protagonista de su portada, Karol anunció su soltería.

“El año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas”, confesó.