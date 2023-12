( The Associated Press )

Si bien es cierto que el reggaetón ha dominado la escena musical en los últimos años, gracias a artistas como Bad Bunny, Karol G o María Becerra; también lo es que el éxito de este género ha dejado a algunos bastante inconformes como a Fher Olvera, vocalista de Maná.

En entrevista para el diario español, “El Mundo”, el cantante mexicano se dijo bastante preocupado porque la música urbana haya acaparado la atención; incluso de que la música latina sea englobada en este género: “Estamos invadidos por el reggaetón. Es lamentable, sí, porque el reggaetón nos ha invadido los escenarios de música latina”, dijo.

Olvera, explicó que su principal problema con esta música es lenguaje que usa, pues aunque los ritmos y las melodías tienen una “parte sexy”, las letras carecen de creatividad, lo que las hace violentas y, en algunos casos, hasta vulgares: “El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor”, agregó.

Por si fuera poco, también aseguró que la mayoría de los exponentes urbanos tampoco son muy ingeniosos y hasta los tachó de poco talentosos: “Yo creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”.

Fher rechaza colaborar con Bad Bunny

Pero su poco interés en el género no lo ha salvado de que algunos, como su propio hijo, Dalí, le sugieran incursionar en él, esto para modernizar su música, llegar a las nuevas generaciones y con ello elevar su fama, pero el cantante se resiste a esta idea.

“Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bud Bunny”, aclaró.

Sin embargo, esto no ha evitado que la agrupación escuche a los ídolos del momento, incluso Olvera se confesó un gran admirador de Rosalía, por lo que no descarta incorporar elementos flamencos a su nueva música “Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española”.

Por último, a sus 64 años, aseguró que tanto a él como a sus compañeros aún les queda mucho por recorrer y aunque el retiro es algo que inminentemente llegará, todavía hay Maná para rato.