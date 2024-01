El analista político Jay Fonseca se encuentra en el ojo de la controversia, luego que la candidata al Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rosa Seguí lo acusara de atribuirle “expresiones falsas”, mendaces y con “malicia real”, y utilizar epítetos en su contra de manera violenta durante sus espacios radiales y televisivos la semana pasada.

Las expresiones de Fonseca, según Seguí, se produjeron tras la reacción de esta en la red social X, ante el feminicidio de Linnette Morales Vázquez el pasado miércoles en Yauco, en medio de un trágico incidente de violencia de género que ha destapado una caja de Pandora, ante el aparente mal manejo de las autoridades y la Rama Judicial del caso que se seguía en los tribunales contra su agresor, Wilfredo Santiago Rivera.

“Nos matan teniendo ‘órdenes de protección’, encerradas en nuestras casas, en el supermercado, en espacios públicos, en todas partes. Exigimos poder respirar, ser libres. Queremos vivir. Ningún partido que defienda la vida puede negarse a la educación con perspectiva de género”, publicó la licenciada en su muro en la red social X el jueves en su muro. Según un comunicado emitido por Seguí en la página web del MVC, estas fueron las únicas expresiones de la licenciada sobre el tema ese día.

“Sin embargo, Josué “Jay” Fonseca utilizó sus espacios radiales y televisivos para atacar a gritos a Seguí, con epítetos como ‘charlatana’ e ‘irresponsable’ en reiteradas ocasiones. Además, Fonseca dijo falsamente que Seguí había acusado a las legisladoras del partido Proyecto Dignidad de tener las manos manchadas de sangre”, lee la publicación en la página del MVC.

En dicho escrito, Seguí aseguró que “lo que escribí en mi muro de la red social X está muy claro. Fonseca demuestra malicia real y un grave menosprecio por la verdad al lanzar su diatriba y atribuirme expresiones cuya falsedad conocía. WAPA TV y WKAQ 580 deberían exigir que los comentaristas que emplean se conduzcan éticamente. También deben evitar que sus comentaristas se expresen mendazmente y reproduzcan la violencia de género, sean estas expresiones motivadas por sus intereses políticos o comerciales”, dijo.

La candidata tildó además a Jay Fonseca como una persona cobarde, violenta y como un agresor. “Como la mayoría de los agresores, demuestra cobardía. Me insulta gritando destempladamente en radio, pero es incapaz de invitarme a sus segmentos. También es incapaz de mostrar o citar mis expresiones escritas. Insisto en que los discursos de odio como los de Fonseca incitan crímenes de odio. De hecho, luego de los ataques violentos de Fonseca, he recibido amenazas en las redes sociales. Confío que las amenazas que he recibido a raíz de los ataques violentos y las mentiras expresadas por Fonseca no se materialicen. Sin embargo, cualquier otra amenaza o ataque que ponga en riesgo la seguridad o vida de mi familia y mía, será su responsabilidad”, manifestó.

Durante su programa, Fonseca se refirió a las personas que han lanzado críticas en torno al caso como “charlatanes”. “Si hubiera Puerto Rico evitado este acontecimiento tan terrible de esta masacre, ustedes saben que la respuesta es que no, no sean charlatanas, porque es una charlatanería... pero hoy, escuchar gente a quien uno hasta respeta, decir ‘ah, aquí el problema es que Proyecto Dignidad no cree en la perspectiva de género como educación’. Ah, o sea, que si Proyecto Dignidad con dos legisladoras es más importante, o sea, dos legisladoras, una de ellas senadora, hay 27 senadores, hay una que piensa así, una de Proyecto Dignidad. Y hay 51. Una representante, una, no cree en la educación de perspectiva de género. Ah, o sea, que hubiéramos evitado esa masacre si esas dos legisladoras no estuvieran en la legislatura. O sea, es irresponsable. No sea irresponsable”, dijo el comentarista radial.

Fonseca añadió que “los grupos de izquierda liberal de Rosa Seguí y del MVC y todos esos grupos independentistas, socialistas, de izquierda, que tienen causas genuinamente liberales y con quienes yo respeto y quiero, y con las que estoy de acuerdo, tienen fondos como nunca para orientar sobre el tema en las agencias del gobierno”.