Luego de que Marjorie de Sousa revelara hace unos días que su hijo Matías estaba al tanto de los problemas legales entre ella y el padre del menor, Julián Gil, y que el pequeño se encontraba sano a nivel emocional, el actor decidió hablar sobre la situación.

A través de un vídeo en las redes sociales, Gil soltó fuertes declaraciones sobre su relación con el más pequeño de sus hijos.

“Matías me ve en la calle y no sabe que soy su papá”, reveló en el clip en su cuenta de Instagram.

“Pensé mucho antes de hacerlo y creo que amerita hacerlo. Voy a tener que empezar a hacerlos (los videos) más a menudo para que queden evidencias, porque, por lo visto, la gente tiene memoria muy corta, y tiene que ver con mi hijo Matías, y con unas expresiones totalmente erradas, como siempre, una vez más, de su mamá (Marjorie de Sousa)”, siguió diciendo el también modelo de origen argentino, pero que se identifica como puertorriqueño.

“Ojalá a nadie de su familia nunca le pase algo así, de verdad, no por mí, sino por los niños. En este caso Matías, que está perdiendo la posibilidad de estar con su padre, que soy yo”, agregó.

Gil también quiso aclarar la situación sobre la patria potestad, debido a que se ha asegurado que renunció a tenerla.

“Escuché a alguien decir que había renunciado a la patria potestad, eso es totalmente absurdo e imposible; la patria potestad irrenunciable en cualquier parte del mundo”, sentenció.

La disputa entre Julián Gil y Marjorie de Sousa comenzó en el 2017 a los pocos meses de que el menor naciera y luego de que dieran a conocer que se habían separado. Sin embargo en junio de 2020 se dio a conocer que la actriz venezolana radicó una demanda en México exigiendo la patria potestad del menor. Meses después la actriz ganó el pleito judicial.

“Legalmente Julián Gil no tendrá acceso a su hijo, no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones sobre él, ni de escuela, educación, médico, país en donde viva y mucho menos a dónde (el menor) pueda viajar”, se reveló luego de que de Sousa ganara la demanda.

“Marjorie es la encargada de decidir sobre la vida de Matías, eso sí, Julián deberá seguir pagando la manutención del pequeño”, de informó el año pasado.