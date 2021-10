Las cosas entre Marjorie de Sousa y Alicia Machado están que arden.

Y es que la actriz venezolana no se quedó callada a los ataques que le hizo la ex Miss Universo en medio del reality ‘La Casa de los Famosos’ en donde la criticó por el lío que tiene con Julián Gil por su hijo Matías.

“Me parece de muy mala leche lo que ella hace. No le quitas el derecho a tu hijo de tener un padre, así sea lo que sea… La bajeza más grande que puede cometer una mujer es querer dañar a un hombre o tener a un hombre a cambio de un hijo”, dijo Miss Universo 1996 refiriéndose a de Sousa.

Tras esas expresiones, y como era de esperarse, la actriz venezolana le contestó.

“Creo que uno no puede opinar de la vida de los demás porque no sabes lo que pasa cada ser humano. Le deseo lo mejor a toda la gente que intenta desprestigiarte de alguna forma, pero no hay que olvidar que nadie sabe los zapatos que me tocó ponerme y todo lo que me tocó hacer para salir adelante, yo la bendigo”, le respondió de Sousa.

“Cuando la vida de los demás sea un ejemplo para mí lo tomaré en cuenta y haré caso y cuando son cosas que no me importan, pues anda, dale, me retiro”, agregó.

“Si te enganchas, pierdes, y estamos en un proceso de aprender y de avanzar, entonces si te enganchas, retrocedes, y yo no estoy para eso. Demasiado he vivido para amargarme por tonterías”, terminó diciendo.