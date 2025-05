Julián Gil desempolvó un tema del pasado que involucra al también actor Gabriel Soto, quien no se quedó callado y le respondió luego de que el argentino asegurara que lo que realmente causó la separación entre Soto y su entonces esposa Geraldine Bazán, no fue Irina Baeva, sino el momento en el que Gabriel cargó a Marjorie de Sousa en playas de Cancún.

Fue en 2016 cuando una revista publicó unas fotografías en las que Gabriel Soto estaba cargando a Marjorie de Sousa, la venezolana portaba un bikini; esto pasó durante un viaje que hicieron a Cancún junto con el elenco de la obra “Por qué los hombres aman a las cabronas”.

PUBLICIDAD

Estas fotografías le trajeron muchos problemas a Soto, a quien meses después señalaron como el probable padre del hijo de Marjorie, por lo que Julián, el verdadero padre, solicitó una prueba de paternidad, se dijo que el argentino utilizó este recurso en medio del pleito legal que tenía con Marjorie por la custodia del menor.

Gabriel Soto encara a Julián Gil

Julián Gil habló de la polémica de su ex Marjorie de Sousa y Gabriel Soto durante su participación en el reality “Secretos de parejas”, donde además habló negativamente de Marjorie.

Para Gabriel, fue un error por parte de Julián haber vuelto a hablar de ese tema que en su momento se aclaró y hasta demanda hubo.

“Fue todo un chisme, a mí me llevó a tener muchos problemas personales con el cual demandé a una revista y esa demanda se ganó, se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia y se dio el fallo a mi favor”, mencionó.

Recordó que la controversia se dio no por la cargada, la cual, dijo en su momento, fue un error, sino porque se le intentó imputar una paternidad que nada tenía que ver con él, pues nunca existió una relación con Marjorie.

“Mi tema de controversia y de conflicto no fue por el tema de la famosa cargada y tal, sino porque me imputaron una paternidad que no tenía absolutamente nada que ver conmigo y que se aclaró en los juzgados en el momento dado, y que cada quien asuma sus responsabilidades como lo tiene que hacer Julián”, dijo.

Sin afán de seguir alimentando esa vieja polémica que ocurrió más de una década después, Soto lanzó un mensaje a Julián: “Cada quién sabe cómo pasaron las cosas”.

Actualmente, Gabriel Soto está soltero tras haber terminado su relación con la rusa Irina Baeva, mientras que Julián Gil sigue sin poder ver ni convivir con Matías, el hijo que tiene con Marjorie de Sousa; busca convertirse por cuarta vez en papá, ahora junto a su esposa, la conductora de deportes Valeria Marín.