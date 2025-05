Julián Gil habló de un episodio oscuro que vivió como pareja de la venezolana Marjorie de Sousa, con quien mantuvo una relación sentimental en dos ocasiones, en la segunda fue cuando nació su hijo Matías, pero durante la primera parte de su historia de amor, el argentino sufrió violencia por parte de la actriz.

Así lo reveló en el reality “Secretos de parejas”, donde contó que en 2011 que eran pareja se pelearon muy fuerte y que ella se lo golpeó.

“Me pegó, me agarró, me acuerdo que me agarró a golpes en Miami, nos volvimos a reencontrar en la novela de Nicandro Díaz en 2014”, recordó.

Julián, quien está casado con la conductora deportiva Valeria Marín, quien por cierto estaba escuchando las declaraciones de su marido, no dejó bien parada a su ex Marjorie, pues desempolvó un par de momentos que pusieron a la venezolana en el centro de la polémica.

Julián Gil habla mal de Marjorie de Sousa

Julián Gil, quien había sido muy discreto con sus comentarios sobre su expareja Marjorie de Sousa, esta vez habló sobre ella y sus comentarios no están siendo muy bien tomados por el público, quien lo califica como poco caballeroso.

Admitió que, en efecto, Pedro Fernández dejó la telenovela “Hasta el fin del mundo”, en 2014, por la presencia de Marjorie de Sousa; además, dijo que, aunque todos piensen que la tercera en discordia entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán fue Irina Baeva, la causa del rompimiento de ese matrimonio fue el escandaloso momento entre Gabriel y Marjorie, cuando el actor aparece cargando Sousa en bikini.

Julián remata diciendo que una noche de copas dio como resultado el embarazo de Marjorie, sin que ellos fueran pareja ni tuvieran algún compromiso; de paso, contó que como vivían en el mismo edificio, se daba cuenta que la visitaban varios hombres, entre ellos el piloto Sergio “Checo” Pérez y el actor Adrián Uribe.

Reconoció que su relación con ella terminó cuando comenzaron a vivir con la madre de la venezolana, su entonces suegra, pues ésta tiene problemas de alcoholismo que Gil no estuvo dispuesto a soportar.

Julián Gil y Marjorie de Sousa tienen un hijo en común llamado Matías, el cual no convive con el actor por disposición de la madre del menor de siete años.