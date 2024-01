El presentador Julián Gil ha dejado claro con el paso de años que la distancia no afecta el amor inmenso que siente por su pequeño Matías. Hoy compartió en las redes sociales un mensaje de felicitación por su cumpleaños número 7, junto a varios videos de su hijo cuando era un bebé.

“Así te recuerdo Mati … Feliz y risueño ❤️ De los pocos días juntos hijo Feliz cumpleaños ya son 7 …Dios te bendiga”, escribió el también empresario sobre el niño, producto de su pasada relación con la actriz venezolana Marjorie de Sousa.

En octubre de 2020, Julián Gil manifestó a través de las redes sociales haber perdido la demanda en los foros judiciales mexicanos sobre la patria potestad del pequeño. Desde entonces, ha expresado continuamente su frustración por vivir la alienación parental, lo que se refiere a conductas que hacen que el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, injustificadamente impida que se relacione con el o la menor.

El también padre de Nicolle y Julián ha dejado claro que cumple con su responsabilidad económica en cuanto a la manutención se refiere. En entrevista con Primera Hora en 2022, el presentador expuso cuánto batalló para contar con su derecho de relacionarse con Matías. “La gente está clara que yo luché y sigo luchando desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y humanamente hice, no por lo económico, pero hice todo lo que tenía que hacer para poder estar cerca de mi hijo”, sostuvo con énfasis.

En diciembre del año pasado, Julián Gil estalló contra el debut de su hijo Matías en televisión en el programa Hoy, donde apareció cantando un tema navideño junto con su madre. “Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad… ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así? ¿Sería tomado de igual forma si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo? Somos miles de personas que sufrimos de alienación parental. Este es un verdadero mal de nuestra Sociedad”, escribió entonces en un mensaje que publicó en sus redes sociales, en el que también se mostró dolido y frustrado por tener que ver a su hijo a través de un programa de televisión.