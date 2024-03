MGM Resorts, megaempresa de hoteles en Estados Unidos, desmintió la reciente noticia de que el cantante Bruno Mars le deba a su administración sobre $50 millones en apuestas.

El imperio de casinos respondió a una semana que el portal digital NewsNation destacará que el artista de ascendiencia boricua mantuviera todavía su contrato de residencia multianual para pagar la ostentosa deuda que ha generado durante su estadía en el Park MGM en Las Vegas, según una fuente anónima.

“Básicamente, [MGM] es su dueño. Él gana $90 millones de dólares al año por el contrato que hizo con el casino, pero luego tiene que pagar su deuda”, destacó la fuente en ese entonces, afirmando que el cantante solo gana $1.5 millones de dólares por noche después de tributaciones.

No obstante, la oficina de comunicaciones de la cadena hotelera aseguró que las alegaciones sobre el intérprete de “Locked Out in Heaven” son “completamente falsas”.

“Estamos orgullosos de nuestra relación con Bruno Mars, uno de los artistas más fascinantes y dinámicos del mundo. Desde sus espectáculos en Dolby Live en Park MGM hasta el nuevo salón Pinky Ring en Bellagio, la marca de entretenimiento de Bruno atrae a visitantes de todo el mundo”, sostuvo la administración en declaraciones escritas.

“MGM y Bruno son socios desde hace mucho tiempo y se basan en el respeto mutuo. Cualquier especulación de lo contrario es completamente falsa; él no tiene ninguna deuda con MGM”, continúa el comunicado. “Juntos, estamos entusiasmados por seguir creando experiencias inolvidables para nuestros huéspedes”.

Peter Gene Hernández, nombre de pila del cantante, mantiene un acuerdo con MGM Resorts desde el año 2016, donde el artista ha continuado presentándose en la conocida “Ciudad del Pecado”. Dicho rumor surgió luego que la empresa estadounidense confirmara que este acuerdo se extendiera en diciembre del año pasado.

Hasta ahora, Bruno Mars se encuentra preparándose para presentarse en “La ciudad del pecado” en mayo con la banda Silk Sonic, grupo que formó en marzo de 2021 con el cantante Anderson Paak.