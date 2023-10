Ya son cuatro meses de gestación y todavía Gil López y su esposo Cristian Diez Muro siguen disfrutando de la alegría que ha significado para sus familiares y amistades el saberlos a la espera de ¡gemelos!

La presentadora del programa “Día a día”, de Telemundo, compartió en la mañana de este lunes un video que reúne múltiples reacciones de sus seres queridos, comenzando por su propio esposo, quien no hizo más que abrir una tarjeta y comenzó a llorar.

“¡Son dos!”, exclamó una señora al ver al otro lado de la cámara la confirmación por parte de López y Diez Muro.

“En la vida todo se transforma con AMOR♥️”, establece el mensaje con el que la animadora de televisión acompañó el emotivo video. “Desde el momento que recibimos esta bendición, hasta los días que nos dedicamos a compartir la noticia a nuestra familia y amigos, todo ha sido pura alegría, agradecimiento y amor. Jamás olvidaremos todas las muestras de cariño que nos han regalado. Somos demasiado afortunados”, compartió antes de advertir que es solo la primera parte del video e incluir las etiquetas #twins #babyannouncement #preggo #embarazogemelar #familia #parentsoftwins

López revelaría los sexos de los bebés esta semana durante la transmisión del programa que conduce junto con Raymond Arrieta y Dagmar.

La noticia del embarazo trascendió el pasado 7 de agosto durante la transmisión de “Día a día”, cuando ella no pudo ocultar más los síntomas que le provocaron la mala barriga de la primera etapa del embarazo.

“Lo tuve que decir, porque ya había personas que se estaban dando cuenta. He tenido una mala barriga y decía, ‘Lo tengo que decir, porque Tony (Mojena) va a pensar que voy al trabajo borracha o que a mí el trabajo ya no me gusta’, pero no lo he digerido todavía, por la emoción tan grande que he tenido, y que se diera así, sin ayuda, porque no hay in vitro ni nada. Simplemente son gemelos y punto”, dijo entonces.

La llegada de los gemelos -quienes serán los hermanos menores de la primogénita de López, Lorena- está prevista para marzo de 2024.