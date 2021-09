Como un “manjar para el espíritu” catalogó el cantautor puertorriqueño Glenn Monroig su participación anoche en el especial musical Voces para San Juan, transmitido como parte de la celebración de los 500 años de la ciudad capital.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el artista ignoró las críticas que ha recibido en las redes sociales su interpretación del tema “Preciosa” y solo agradeció a los músicos y encargados del evento.

“La producción del espectáculo fluyó a la perfección y la compañía y el talento de todos los compañeros que allí se dieron junto con la camaradería que existió tras bastidores fue un manjar para el espíritu. Gracias al maestro Cuco Peña por ser tan talentoso y experimentado y llevar a cabo con una batuta maravillosa todo ese espectáculo”, manifestó el intérprete de “Causa perdida”.

“Y a los músicos de la majestuosa orquesta que sonaba mejor que un disco solo me queda reiterar el orgullo tan grande que siento de la calidad extraordinaria que existe en mi tierra con respecto a la música, somos grandes !!!!”, subrayó el cantante.

El asesinato a “Preciosa” a cargo de Glenn Monroig 🤭 pic.twitter.com/vMiWQoH4yd — Neisha Torres-De León (@neisharugido) September 13, 2021

A continuación, el mensaje que publicó Glenn Monroig, en su totalidad:

“Que noche tan hermosa, el regalo de tener a mi hermano Carlitos y a su esposa Claudia junto con la comitiva de músicos y compañeros de trabajo que les acompañaban fue maravilloso porque los pude compartir con mi querida Salomé que no había conocido a su tío Carlos. Aquí se descubrieron también ella y su tío Alberto Carriòn que se sentaron en ese sofá y conversaron por rato largo de lo que Alberto me dice que no le hice ni falta porque era casi como estar conmigo conversando. La producción del espectáculo fluyó a la perfección y la compañía y el talento de todos los compañeros que allí se dieron junto con la camaradería que existió tras bastidores fue un manjar para el espíritu. Gracias al maestro Cuco Peña por ser tan talentoso y experimentado y llevar a cabo con una batuta maravillosa todo ese espectáculo .Y a los músicos de la majestuosa orquesta que sonaba mejor que un disco solo me queda reiterar el orgullo tan grande que siento de la calidad extraordinaria que existe en mi tierra con respecto a la música, somos grandes !!!! mi agradecimiento a las productoras del espectáculo Milly Cangiano y Maggie Alonso son unas duras, pero eso ya ustedes lo saben. Al alcalde de nuestra capital Miguel Romero mi agradecimiento por su amistad a través de los años y su entereza como ser humano la combinación de ambos hacen de ti el servidor público constante que siempre ha sido”.