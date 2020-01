View this post on Instagram

Amor FELIZ CUMPLEAÑOS 🥳 🎂🎈 @fredito_mathews 👑 el resto del mensaje y mis deseos ya los leíste 💌🙏🏻 AMO ❤️ • • • • • La vida es frágil, preciosa e impredecible. Perdona, ama, disfruta y vive TÚ vida al máximo. Haz lo que te haga feliz, sin importar el que dirán. Darse cuenta de la fragilidad de la vida es simplemente decir que amas, demostrarlo y vivir cada día sin dejarte nada por decir. Hoy estamos con vida pero mañana no sabemos. Disfrutemos las cosas simples de la vida ❤️.