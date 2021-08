La pareja compuesta por el rapero Guaynaa y la intérprete Lele Pons continúa mostrando en las redes sociales no solo el amor que los une, sino también cuán en serio va su relación.

Hoy anunciaron la adquisición de una propiedad en común, y aunque no detallaron dónde está ubicada, las muestras de afecto sellan la formalidad con la que asumen el noviazgo que comenzó formalmente en diciembre del año pasado.

“WE BOUGHT A HOUSE (compramos una casa)”, compartió Lele Pons en su cuenta de Instagram, junto a varias imágenes en las que posan frente a la residencia, y dentro de la propiedad. El artista urbano le respondió: “Se viene una etapa maravillosa amor, que rico que sea contigo. Te amo!!!!”.

Guaynaa también compartió la noticia en su cuenta de la misma red social.

En una entrevista reciente con Primera Hora, la también influencer venezolana detalló aspectos de la personalidad del intérprete urbano que la conquistaron.

“Me da maripositas cada vez que estoy con él. Me pone nerviosa y es muy difícil para mí que me pongan nerviosa. Me gusta que él siempre tiene una bonita palabra. Me hace reír. Es mi mejor amigo y hablamos de todo. Nunca me aburre. Podemos hablar todo el día y siempre hay un tópico. Es muy interesante. Además, es muy familiar. Ama a mi familia. Es alguien que admiro. Trabaja mucho y es mi apoyo”, dijo entonces.