La reconocida pareja compuesta por el intérprete urbano Guaynaa y la creadora de contenido Lele Pons se convertirán en padres.

Los esposos compartieron el anuncio con sus seguidores a través de las redes sociales. Se trata del primer bebé para ambos.

“We’re PREGNANT!!!!! 🤰🏼❤️🥹 can’t wait to meet you! We love you- Mom & DadBEBE EN CAMINO!! ❤️❤️ contando los días para conocerte, 🙏🏼 te amamos. -Mama y Papa”, es el mensaje que compartieron junto a varios visuales que muestran a Lele en estado de gestación. En la serie de imágenes se les ve cariñosos posando para una sesión de fotos.

A menos de una hora de publicación, el post superaba el millón de “me gusta” en Instagram.

La pareja se casó en marzo de 2023.

En una entrevista reciente con Primera Hora, Guaynaa afirmó que su relación con Eleonora Pons Maronese se encuentra “superbién” y aseguró que viven una de las etapas más tranquilas de su relación. El año pasado se alegó que el matrimonio, que hizo pública su relación en diciembre de 2020, culminó su enlace amoroso por una presunta infidelidad, hecho que desmintieron en septiembre con un apasionado beso desde la ciudad de Venecia. “Estamos en una etapa tranquila, invirtiendo mucho en nuestra salud emocional, en retiros espirituales, andamos en esas”, sostuvo Jean Carlos Santiago Pérez, nombre verdadero del reguetonero.