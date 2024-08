El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no para de sumar enemigos a su lista. Después de su reciente enfrentamiento con Elon Musk, el magnate de Tesla, ahora ha decidido atacar a la cantante e influencer venezolana Lele Pons.

El pasado 15 de agosto, durante una aparición televisiva, Maduro no tuvo piedad con Lele, quien ahora vive en Miami. El motivo de su furia: la artista había llamado a sus seguidores a unirse a la Gran Protesta Mundial organizada por María Corina Machado. Maduro la acusó de intentar “imponer un Gobierno en Venezuela”.

🔴#AHORA | Nicolás Maduro: "¿Qué sabe Lele Pons del CNE? ¿Cuánta plata le ponen por detrás?" pic.twitter.com/Z1ie1mt7vX — El Cooperante (@El_Cooperante) August 15, 2024

“Ahora hay una tal Lele Pons, que quiere, desde Miami, con un concierto el sábado, imponer un Gobierno en Venezuela. Pero, ¿quién dijo que Lele Pons es política? ¿Quién dijo que Lele Pons y los artistas que está convocando, igualito al concierto de Cúcuta, deben determinar la vida de un país entero?”, expresó.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no todo terminó ahí, pues Maduro no solo lanzó dardos contra Lele Pons, sino que también aprovechó para criticar a otros artistas que apoyaron la convocatoria. Entre ellos están Elena Rose, Danny Ocean y el dúo Mau y Ricky, quienes se sumaron a la causa desde Florida, y claro, hecho que no pasó desapercibido para el presidente venezolano.

“Buscan que uno los vea por aquí, por las redes, e influir en la mente de la gente”, continuó denunciando pero advirtió: “Yo le digo a Lele Pons: no subestimes al pueblo de Venezuela. Tú no conoces la fuerza espiritual del pueblo de Venezuela y ustedes podrán compilar desde Miami pero en Venezuela mandan los venezolanos y las venezolanas”, dijo.

Lele Pons responde a críticas de Nicolás Maduro

Como era de esperarse, la esposa del cantante Guaynaa no tardó en responder a los comentarios de Nicolás Maduro. A través de su cuenta oficial en X, dejó claro su apoyo al pueblo venezolano y su rechazo a las críticas del presidente, por lo que escribió lo siguiente: “¿Te molesté? No me vas a callar Maduro. GANÓ VENEZUELA”.

Pero eso no fue todo. El fin de semana pasado, la influencer se mostró en acción, pues compartió varias fotos en su cuenta de Instagram, donde se la ve en las calles, uniéndose a la “Gran protesta por la verdad” contra Nicolás Maduro, junto a varios venezolanos que también se encuentran en desacuerdo con la victoria del presidente.

La postura firme de Lele Pons no solo ha generado un montón de comentarios positivos entre sus seguidores, sino que también ha avivado el debate sobre la situación política en el país.