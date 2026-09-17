En 2011, Ben Saunders hizo historia al convertirse en el primer ganador de The Voice of Holland, el programa original que dio origen a la exitosa franquicia The Voice, con múltiples adaptaciones alrededor del mundo. 15 años después, el mundo de la música y la televisión llora su muerte tras ser encontrado sin vida el martes 15 de septiembre en un lago recreativo de Países Bajos

Según informó De Telegraaf, el cuerpo de Saunders, de 43 años, fue localizado en el lago Rijkerswoerdse Plassen, en Elst, al sur de Arnhem, después de que los servicios de emergencia iniciaran la búsqueda de un hombre cuya descripción coincidía con la del cantante, por los numerosos tatuajes que tenía.

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Las autoridades aún no han comunicado la causa exacta de la muerte, aunque han descartado que existan indicios de un posible crimen. Recientemente, el músico había revelado problemas de salud relacionados a tres hernias discales, una condición que incluso lo obligó a utilizar bastón en sus presentaciones.

Su pareja, Janita Engels, compartió un comunicado en redes sociales en el que expresó el enorme vacío que deja su pérdida y pidió respeto por su privacidad. “Esta pérdida deja un vacío inmenso en nuestras vidas”, expresó.

Los seguidores de Saunders podrán despedirse del artista el 19 de septiembre en el estudio Craftman’s Tattoo de Arnhem, donde trabajó como tatuador durante más de 25 años.

Su hermano, Dean Saunders, también le dedicó un emotivo mensaje en Instagram. “Nunca había experimentado un dolor como el que siento ahora mismo... qué día tan terrible para todos nosotros. Tenemos que aprender a vivir con esto y espero que se maneje con respeto”, escribió junto a una fotografía de ambos de niños.

Antes de alcanzar la fama, Saunders había debutado en televisión en 2000 en el programa de talento “Alles voor de band: Follow that dream”. Su gran salto llegó en 2011 con su victoria en la primera edición de The Voice of Holland. Posteriormente publicó sus únicos dos álbumes “You Thought You Knew Me By Now” (2011) y “Heart & Soul” (2012), antes de centrarse profesionalmente en el mundo del tatuaje.