Londres. El hermano de la difunta princesa de Gales Diana Spencer cuenta en su libro de memorias aún no puesto a la venta que su exmarido, el entonces príncipe Carlos y actual rey Carlos III del Reino Unido, se refirió a la muerte de Lady Di en su primera conversación con él “como si hubiera ganado la lotería”.

El diario Daily Mail publica hoy un nuevo extracto de esas memorias, en el que Charles Spencer recuerda una serie de llamadas que tuvo con varios interlocutores al conocer la muerte de Diana en un accidente de coche en París: “A diferencia de otros que llamaban y que estaban estupefactos, casi incapaces de articular su pésame u ofrecer ayuda, él (Carlos) sonaba eufórico, como si hubiera ganado la lotería”.

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Y añade en otra frase que en esa conversación el hoy monarca hablaba en plan “fáctico”, algo extraño dada la magnitud del desastre, según esas palabras del libro que saldrá a la venta el 22 de septiembre, y un día después en España.

La interpretación que el conde de Spencer hace de esos hechos es que “la primera reacción debe haber sido pensar en cómo ese acontecimiento pudo librarlo para casarse con la mujer que amaba, más que sentir la pérdida de aquella a la que no (amaba)”.

Ayer, el rotativo publicó otro extracto que fue casi como una bomba, cuando relató otra parte de esa conversación telefónica entre el príncipe y su excuñado, en la que Spencer asegura que el príncipe le dijo sobre Lady Di: “No te preocupes, pronto la olvidaremos”.

La revelación tuvo tal impacto que, en una rara salida a la prensa, un portavoz del Palacio de Buckingham indicó, a través de un comunicado, que si bien la institución “por norma” no hace comentarios sobre libros, el rey Carlos III “es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y puede colorear la memoria” de manera que otros no reconocen, incluso años después de una pérdida así.

El entonces príncipe y hoy rey tuvo hoy un acto con líderes de la inteligencia artificial (IA) en el que pareció relajado y se refirió únicamente al ámbito profesional de la IA.