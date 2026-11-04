Hija de Laura Bozzo revela cómo está la salud de la presentadora
Fue sometida a una cirugía de emergencia.
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La hija mayor de la presentadora peruana Laura Bozzo, Victoria de la Fuente, informó que su madre ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que ya se encuentra en una habitación, donde incluso ha retomado su característica personalidad, al punto de que “ya está gritándole a las enfermeras”.
Durante una intervención en el programa peruano Amor y fuego, Victoria contó que a su madre “la acaban de sacar” de cuidados intensivos y que ahora permanece en una habitación.
Al ser cuestionada sobre lo que han dicho los médicos acerca de su recuperación, la hija mayor de Bozzo explicó que entre ayer y hoy han observado grandes mejorías y que su evolución dependerá de cómo continúe respondiendo al tratamiento. Sin embargo, reveló entre risas que Laura “ya está gritándole a las enfermeras”.
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Victoria relató que su madre se encontraba en Acapulco junto a su otra hija y su asistente personal cuando, en medio de la noche, comenzó a experimentar fuertes dolores, por lo que decidieron llamar a una ambulancia.
“La llevan a un hospital que literal le salvó la vida. Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis. A la hora que entraron creo que le daban 10 % de opciones de que iba a salir de esta, o sea, fue súper grave. Entra, le hacen la cirugía y luego al día siguiente, como ellos no tienen la capacidad que tiene un hospital como uno en el D. F., obviamente dicen: ‘Vamos a trasladarla’”, explicó Victoria.
La hija mayor de Laura también reveló que, durante su estado más delicado, la presentadora necesitó un tubo para respirar y que llegó a sentir incertidumbre sobre su evolución. “No sabía qué podía pasar”, expresó.