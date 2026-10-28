La salud de la famosa conductora de televisión Laura Bozzo se mantiene bajo estricta vigilancia en el área de cuidados intensivos de un hospital en Ciudad de México.

La presentadora completa 12 días de hospitalización luego de enfrentar un cuadro médico que comenzó como una urgencia en la ciudad de Acapulco el pasado 13 de octubre y que desencadenó complicaciones severas como sepsis y neumonía.

En las últimas horas ha corrido el rumor del supuesto fallecimiento de Laura Bozzo, el cual se ha desmentido ante los recientes partes médicos que hablan de su estado, delicado pero en leve recuperación.

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¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

El origen de esta crisis de salud de la popular presentadora peruana fue una úlcera duodenal perforada que obligó a una intervención quirúrgica inmediata.

Sobre el inicio de esta situación, su asistente Aarón Guerrero detalló en una pasada entrevista que la peruana ingresó al centro médico de la costa mexicana: “Entró por un tema intestinal de una úlcera que tuvo una complicación y es por eso que se intervino de emergencia; llegó consciente ella al hospital, lógicamente que ya un poco deshidratada por el tema”.

Debido a la gravedad del cuadro, que escaló rápidamente, el equipo médico tomó la decisión de trasladarla en ambulancia hasta la capital mexicana para que recibiera atención especializada.

De acuerdo con el reporte más reciente, la frecuencia cardiaca de la conductora se encuentra estable y los especialistas no han considerado necesario volver a intubarla.

¿Cómo está Laura Bozzo?

La evolución de Bozzo ha sido lenta. La presentadora Martha Figueroa reveló en el programa ‘Hoy’ el estado actual de la paciente: “Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco aquí a la Ciudad de México y, aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa”.

El entorno cercano de la figura de televisión ha estado al frente de la situación. Cristian Zuárez, expareja de la presentadora, manifestó su respaldo al círculo íntimo de Bozzo y entregó declaraciones al programa ‘Desvelados’ de América TV.

“Estoy al tanto desde el primer momento, estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra”, aseguró el cantante, quien además aprovechó el espacio para hacer una petición a los seguidores de la conductora: “Estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación”.