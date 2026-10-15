La presentadora de televisión peruana Laura Bozzo reapareció públicamente el 14 de octubre de 2026 a través de sus redes sociales para transmitir tranquilidad a sus seguidores, luego de que diversos medios mexicanos informaran sobre su presunta hospitalización de emergencia en Acapulco la noche del 13 de octubre.

Bozzo confirmó que se encuentra bien, tranquila y atendida por médicos en la ciudad mexicana, aunque no ofreció detalles específicos sobre el diagnóstico, la causa del ingreso hospitalario ni los procedimientos médicos recibidos.

El mensaje de tranquilidad a sus seguidores

Mediante una publicación difundida en sus plataformas digitales, la comunicadora se dirigió directamente al público para agradecer las muestras de afecto recibidas tras las informaciones vertidas sobre su salud.

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“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, escribió la presentadora.

Asimismo, la conductora acompañó el texto con la promesa: “Espero verlos muy pronto a todos”.

El mensaje no incluyó imágenes ni fotografías desde ningún centro de salud, enfocándose exclusivamente en enviar un mensaje de calma a la audiencia y confirmar que permanece bajo supervisión médica y familiar.

Versiones sobre su estado de salud sin confirmación médica

La reaparición de la figura televisiva se produjo tras horas de especulación en programas de espectáculos y redes sociales. Diversos reportes periodísticos preliminares señalaron posibles complicaciones gastrointestinales o intervenciones de urgencia.

No obstante, ante la ausencia de un parte médico oficial emitido por el centro asistencial, por Laura Bozzo o por sus representantes legales, tales versiones permanecen sin confirmación oficial. Bozzo omitió precisar si continúa internada o el nombre de la institución médica donde recibe la atención.

Con su afirmación de reencontrarse pronto con el público, la presentadora dejó entrever la intención de retomar sus actividades una vez superada la contingencia médica.