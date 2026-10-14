La presentadora peruana Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco, Guerrero, el martes luego de presentar complicaciones de salud que encendieron las alarmas.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios de farándula, la conductora de Laura en América ingresó al Hospital General de Acapulco “El Quemado”, perteneciente al sistema IMSS-Bienestar, con un cuadro de deshidratación severa y parálisis intestinal.

Según la información que ha trascendido, el equipo médico inició un tratamiento para estabilizar a la conductora; sin embargo, su respuesta no habría sido favorable.

Ante esta situación, los especialistas estarían evaluando la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica para atender el daño intestinal y prevenir posibles complicaciones infecciosas en la región abdominal.

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Hasta el momento, no se ha confirmado que Laura Bozzo haya ingresado al quirófano. No obstante, los reportes señalan que las próximas 24 horas serían cruciales para determinar si será necesario someterla a cirugía.Entre los procedimientos que se contemplan estaría la extracción de la porción del intestino afectada por la interrupción del tránsito intestinal. Asimismo, ha trascendido que la presentadora habría presentado un cuadro de peritonitis, una complicación que podría agravar su condición y aumentar los riesgos asociados con su tratamiento.

Los antecedentes médicos que podrían complicar la cirugía

La situación actual de Laura Bozzo genera preocupación debido a sus antecedentes de salud. En 2016, la conductora enfrentó una grave complicación intestinal durante un procedimiento médico, que derivó en un choque séptico y puso en riesgo su vida.A raíz de aquel episodio, la presentadora tuvo que someterse a tres cirugías correctivas y atravesar un prolongado proceso de rehabilitación. Este historial de intervenciones abdominales podría representar un factor de complejidad adicional si los médicos determinan que necesita una nueva operación.

Su pronóstico permanece bajo reserva

Hasta ahora, ninguna persona de su círculo cercano ha ofrecido información detallada sobre su evolución ni ha confirmado oficialmente los procedimientos médicos que podría necesitar.Mientras tanto, el estado de salud de Laura Bozzo permanece bajo observación médica, a la espera de conocer su respuesta al tratamiento y de que los especialistas determinen los siguientes pasos.Por ahora, la posibilidad de una cirugía continúa sin confirmación oficial, mientras las próximas horas serán importantes para definir el rumbo de su atención médica.