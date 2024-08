Laura Bozzo, una conocida presentadora peruana, compartió en sus redes sociales que se sometió a un proceso rejuvenecedor en el rostro. A sus 73 años, mostró fotos del tratamiento que es mínimamente invasivo.

La conductora, que ganó fama por el programa ‘Laura en América’, un formato que exponía aparentes casos de la vida real para ser discutidos, reveló al programa ‘La mesa caliente’ su transformación.

Durante la conversación, la figura de televisión expresó: “Aviso, no me he cortado, es un tratamiento rejuvenecedor”. Igualmente, detalló que se encuentra emocionada con el resultado.

¿Qué procedimiento se hizo en el rostro Laura Bozzo?

En la entrevista, Laura Bozzo detalló que se trata de un tratamiento en el que le inyectan colágeno para activar varias partes del rostro. La peruana subrayó que los resultados serán más notorios en unas semanas.

PUBLICIDAD

Además, ahondó que se centró en los ojos y frente a través de un levantamiento facial, utilizando hilos para quitar algunas arrugas. “Yo tenía los ojos muy caídos, de vieja. Estaba horroroso”, dijo.

Incluso, contó que el procedimiento fue doloroso. Además, se arregló los dientes y habló acerca de los motivos que la llevaron a realizarse este cambio.

Según sus propias palabras, la razón tiene que ver con un nuevo proyecto en su carrera: “Me estoy preparando para ‘La Casa All-Stars’, el próximo año, que va a ser una locura total. Yo, Laura Bozzo, no tengo competencia”.

A través de una publicación en su Instagram, agradeció al especialista Otto Cedrón Goicochea, quien fue el encargado de su procedimiento estético. También, mencionó al maquillador Daniel Lezama por completar su cambio.

“A mí que no me vengan con pendejadas que hay que envejecer con dignidad. Me siento joven nunca pasaré de los 50 sufro de transedad. A una semana de mi tratamiento con el mejor en Perú. Obviamente, maquillada, de acá directo regreso para ponerme plasma en las rodillas. La edad está en el espíritu nunca lo olviden”, escribió.